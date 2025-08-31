Studimi në Universitetin e Kalifornisë: Dy substanca natyrale "pastrojnë" trurin nga sëmundja e Alzheimerit
Studiuesit në Universitetin e Kalifornisë kanë zbuluar një qasje pa ilaçe që rigjallëron qelizat e trurit që plaken. Një zbulim i madh vjen nga Universiteti i Kalifornisë, Irvine, ku shkencëtarët zbuluan se dy përbërës natyralë mund të ripërtërijnë qelizat e trurit që plaken dhe të largojnë grumbullimet e rrezikshme të proteinave që lidhen me sëmundjen e Alzheimerit.
Studimi, i botuar në revistën shkencore GeroScience, përqendrohet te nikotinamidi (një formë e vitaminës B3) dhe epikatekina galati (një antioksidant i fuqishëm në çajin jeshil). Siç treguan eksperimentet në neuronet e kultivuara, këto substanca rivendosin nivelet e guanozin trifosfatit (GTP), një molekulë kyçe për prodhimin e energjisë në tru. Rezultati ishte i dyfishtë: ndalimi i plakjes qelizore dhe aktivizimi i mekanizmave që "pastrojnë" proteinat toksike amiloide, një shenjë dalluese e sëmundjes së Alzheimerit.
"Me moshën, nivelet e energjisë në neurone ulen, gjë që kufizon aftësinë e trurit për të larguar proteinat e mbeturinave", shpjegon Gregory Brewer, autori kryesor i studimit dhe profesor asistent i inxhinierisë biomjekësore. "Rivendosja e ekuilibrit të energjisë i ndihmon qelizat të rifitojnë këtë funksion kritik."
Ekipi i kërkimit përdori një biosensor të koduar gjenetikisht (GEVAL) për të monitoruar nivelet e GTP në kohë reale në qelizat e trurit të kafshëve eksperimentale. Matjet treguan se GTP zvogëlohet me moshën, kryesisht në mitokondri, duke çuar në mosfunksionim të autofagjisë, procesi me të cilin qelizat largojnë elementët e konsumuar ose të dëmtuar.
Pas vetëm 24 orësh trajtimi me nikotinamid dhe epikatekinë galat, nivelet e GTP u kthyen në nivelet e gjetura në qelizat më të reja. Ky "ripërtëritje" energjike përmirësoi metabolizmin, aktivizoi proteinat kyçe të ndërrimit (Rab7 dhe Arl8b) dhe përshpejtoi pastrimin e pllakave toksike amiloide. Në të njëjtën kohë, stresi oksidativ, një faktor tjetër që kontribuon në dëmtimin neurodegjenerativ, u zvogëlua.
Brewer thekson se rezultatet hapin një rrugë të re në trajtimin e demencës: Studimi nxjerr në pah rolin e GTP-së si një burim energjie që është anashkaluar deri më tani. Me komponimet natyrore që tashmë tregtohen si shtesa ushqimore, ne mund të shqyrtojmë trajtime të reja për të ngadalësuar rënien njohëse.
Megjithatë, ai paralajmëron se nevojiten kërkime të mëtejshme: një provë klinike e kohëve të fundit tregoi se administrimi oral i nikotinamidit nuk ishte veçanërisht efektiv, pasi ai është kryesisht i çaktivizuar në gjak.