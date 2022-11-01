Studimi: Kruajtja e hundës rrit shanset e kësaj sëmundjeje serioze
Kruarja e hundës mund të rrisë rrezikun e demencës. Sipas një studimi, dëmtimi i pjesës së brendshme të vrimave të hundës krijon një rrugë të shkurtër për bakteret që të depërtojnë në gjak dhe tru.
Studiuesit panë se çfarë ndodh kur nervi që lidh hundën me trurin është i ekspozuar ndaj Chlamydia pneumoniae, një insekt i padëmshëm që shkakton probleme të sinusit.
“Ne jemi të parët që tregojmë se Chlamydia pneumoniae mund të shkojë drejtpërdrejt në hundë dhe në tru ku mund të shkaktojë patologji që duken si sëmundja e Alzheimerit.
Kjo ndodhi te minjtē por provat janë potencialisht të frikshme edhe për njerëzit.”, u shpreh autori kryesor i studimit, Profesor James St John, nga Universiteti Griffith në Australi.
Chlamydia pneumoniae është një bakter i zakonshëm që shkakton pneumoni, dhimbje të fytit, infektim të veshit, sinusit dhe çështje të tjera të lidhura me sinuset kur një person është i infektuar. Mund të përhapet përmes pikave të frymëmarrjes dhe të udhëtojë përmes ajrit.
Trupi ka disa mekanizma të integruar për të parandaluar hyrjen e baktereve në tru, si qimet dhe mukoza në hundë që shërbejnë si një pengesë natyrore. Kur një person po kruan hundën, ai heq disa nga ato mbrojtje natyrore. Profesor St John, bashkëautor i studimit shtoi:
“Kruarja e hundës dhe shkulja e qimeve nga hunda nuk është një ide e mirë. Ne nuk duam të dëmtojmë pjesën e brendshme të hundës dhe kruarja dhe shkulja e qimeve mund ta bëjë këtë.
Nëse dëmtoni mukozën e hundës, mund të rrisni numrin e baktereve që mund të hyjnë në trurin tuaj.“, tha ai.