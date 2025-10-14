LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Studim i ri: Ngrënia e ushqimit nga enë plastike rrit rrezikun e ndalimit të zemrës

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 22:30
Soft

Studim i ri: Ngrënia e ushqimit nga enë plastike rrit rrezikun e

Ngrënia e ushqimit nga enë plastike mund të rrisë ndjeshëm mundësinë e ndalimit kongjestiv të zemrës, zbulon një studim i ri dhe studiuesit dyshojnë se kanë identifikuar arsyen: ndryshimet në mikrobiomën e zorrëve shkaktojnë inflamacion që dëmton sistemin e qarkullimit të gjakut.

Studimi i ri me dy pjesë nga studiuesit kinezë, i botuar në Science Direct, shton provat në rritje të rreziqeve që lidhen me të ngrënit nga enët plastike dhe përditëson provat e mëparshme që lidhin kimikatet në plastikë me sëmundjet e zemrës.

Autorët përdorën një qasje me dy pjesë, së pari duke parë se sa shpesh mbi 3000 njerëz në Kinë hanin nga enët plastike dhe nëse kishin sëmundje të zemrës. Ata më pas i ekspozuan minjtë ndaj kimikateve plastike në ujë që i zien dhe i derdhën në enë ushqimore për të nxjerrë kimikatet, raporton The Guardian .

“Të dhënat zbuluan se ekspozimi me frekuencë të lartë ndaj plastikës lidhet ndjeshëm me një rrezik të shtuar të ndalimit kongjestiv të zemrës,” vunë në dukje autorët.

Plastika është e lidhur me rreth 20,000 kimikate, dhe shumë prej tyre, si BPA (bisphenol A), ftalatet dhe PFAS (substancat e perfluorizuara të alkiluara), paraqesin rreziqe për shëndetin. Kimikatet gjenden shpesh në paketimin e ushqimeve dhe janë të lidhura me një sërë problemesh, nga reduktimi i fertilitetit e deri te kanceret.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion