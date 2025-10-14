Studim i ri: Ngrënia e ushqimit nga enë plastike rrit rrezikun e ndalimit të zemrës
Ngrënia e ushqimit nga enë plastike mund të rrisë ndjeshëm mundësinë e ndalimit kongjestiv të zemrës, zbulon një studim i ri dhe studiuesit dyshojnë se kanë identifikuar arsyen: ndryshimet në mikrobiomën e zorrëve shkaktojnë inflamacion që dëmton sistemin e qarkullimit të gjakut.
Studimi i ri me dy pjesë nga studiuesit kinezë, i botuar në Science Direct, shton provat në rritje të rreziqeve që lidhen me të ngrënit nga enët plastike dhe përditëson provat e mëparshme që lidhin kimikatet në plastikë me sëmundjet e zemrës.
Autorët përdorën një qasje me dy pjesë, së pari duke parë se sa shpesh mbi 3000 njerëz në Kinë hanin nga enët plastike dhe nëse kishin sëmundje të zemrës. Ata më pas i ekspozuan minjtë ndaj kimikateve plastike në ujë që i zien dhe i derdhën në enë ushqimore për të nxjerrë kimikatet, raporton The Guardian .
“Të dhënat zbuluan se ekspozimi me frekuencë të lartë ndaj plastikës lidhet ndjeshëm me një rrezik të shtuar të ndalimit kongjestiv të zemrës,” vunë në dukje autorët.
Plastika është e lidhur me rreth 20,000 kimikate, dhe shumë prej tyre, si BPA (bisphenol A), ftalatet dhe PFAS (substancat e perfluorizuara të alkiluara), paraqesin rreziqe për shëndetin. Kimikatet gjenden shpesh në paketimin e ushqimeve dhe janë të lidhura me një sërë problemesh, nga reduktimi i fertilitetit e deri te kanceret.