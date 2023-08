Studim/ 2 në 3 çifte e nisin marrëdhënien si miq

Pavarësisht perceptimit se dashuria zakonisht lind shikim të parë, një studim i ri zbulon se dy të tretat e marrëdhënieve romantike kanë nisur fillimisht si miqësi.

Danu Stinso, autorja kryesore e studimit, tregon për CNN se pjesëmarrësit e studimit kanë pranuar se kanë krijuar lidhje romantike me miqtë, që i njihnin për shumë kohë.

Stinson ka studiuar fillimin e marrëdhënieve për 20 vjet dhe ajo vuri re gjatë viteve që shumë pjesëmarrës raportuan se po krijonin lidhje romantike me miqtë që i kishin prej një kohe të gjatë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Shumë pak studime po e shohin me të vërtetë fillimin e marrëdhënies pas një miqësie, pavarësisht vëzhgimit tonë që është forma më e zakonshme e fillimit të marrëdhënies deri tani," tha Stinson.

Studimi i botuar javën e kaluar në revistën Social Psychological and Personality Science, përfshin katër studime të ndryshme mbi fillimin e marrëdhënieve.

Hulumtimet zbuluan se 66% e çifteve filluan lidhjen si miq, shumë prej tyre krijuan miqësi afatgjata, që zgjasnin disa muaj ose vite.

Sipas studiuesve faza e shokut/shoqet zgjati mesatarisht rreth 22 muaj para se të bëhet romantike.

Një pjesë e pjesëmarrësve u shprehën se krijuan miqësi me partnerin e tyre me qëllim, që më vonë miqësia të kthehet në dashuri. Sidoqoftë, pjesa dërrmuese e pjesëmarrësve nuk synonin lidhje romantike me shokët e tyre.