Sipas shenjës së horoskopit, zbuloni pse ai nuk iu përgjigj mesazhit tuaj

Me siguri ju ka ndodhur që jeni duke qëndruar mbi celular dhe prisni një përgjigje për mesazhin që sapo i keni dërguar të dashurit tuaj.

Por koha kalon dhe nuk ka përgjigje. Dhe filloni të pyesni veten pse. A keni bërë apo keni thënë diçka që nuk duhet të bëni? A ka një person tjetër në horizont? A i ka ndodhur diçka? Ndoshta ai nuk ju pëlqen më siç e keni menduar?

Zbuloni arsyen e mundshme pse ai nuk ju është përgjigjur ende, në varësi të shenjës së tij të zodiakut :

DASHI: Ti i the diçka që nuk i pëlqeu.

DEMI: E ka vënë në gjumë!

BINJAKËT: Ai mendoi se nuk kishte nevojë të përgjigjej.

GAFORRJA: E zuri gjumi herët.

LUANI: Nuk e zgjove interesin e tij sa duhet për t’u angazhuar më tej.

Virgjëresha: Ti bëre, the ose shkruajte diçka që ai e konsideroi fyese.

PESHORJA: Ai po shikon TV!

AKREPI: I ka rënë telefoni diku dhe nuk e ka parë mesazhin tënd.

SHIGJETARI: Ai e harroi plotësisht atë!

BRICJAPI: Ai konsideron diçka tjetër më primare se ty.

UJORI: Telefoni i tij është i fikur.

PESHQIT: Ai është shumë i zënë me diçka krijuese, por mos u shqetësoni, ai do të jetë në kontakt në një moment dhe do të të tregojë se çfarë kishte.