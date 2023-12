Si të përmirësoni tretjen pas të dyzetave

Metabolizmi është lehtësisht i ndikueshëm nga shumë procese fizike dhe kimike që ndodhin në organizmin e njeriut. Për kryerjen e kësaj pune, trupi përdor ushqimet që hamë që t’i konvertojë ato në energji.

Sistemi tretës i njeriut është i pajisur me shumë substanca kimike të cilat shpërbëjnë ushqimin dhe e kthejnë atë në energji.

Metabolizmi kontrollohet nga sistemi nervor dhe hormonet por ndikohet fort nga plakja.

Me kalimin e viteve, metabolizmi ngadalësohet dhe njeriu ka tendencën të shtojë në peshë.

Pas të dyzetave, njeriu e ka më të vështirë të humbasë kilogramët e tepërt dhe i duhet të tregojë kujdes me ushqyerjen dhe aktivitetin fizik.

Në këtë artikull të AgroWeb.org do të mësoni për mënyrat më të mira për stimulimin e metabolizmit pas të dyzetave.

Zgjidhni ushqimet e përshtatshme

Ndryshimet në regjimin e të ushqyerit përbëjnë hapin e parë dhe më të rëndësishëm në përmirësimin e metabolizmit.

Pas të dyzetave, nevoja për ushqime të pasura me minerale, vitamina dhe ushqyes është e jashtëzakonshme.

Hani më shumë perime, fruta dhe bulmet dhe më pak ushqime të përpunuara, alkol e kripë.

Më shumë proteinë dhe fibër

Proteina dhe fibra janë ndër elementët më të domosdoshëm për mbarëvajtjen e gjërave në organizëm.

Këto të dyja duhen marrë me bollëk në mëngjes.

Do të ndiheni të ngopur për shumë gjatë, tretja do të përmirësohet dhe metabolizmi do të përshpejtohet.

Gratë mbi të dyzetat kanë nevojë për 20 gramë proteinë dhe 21 gramë fibër në ditë.

Ujë

Sipas studimeve ku bazohet AgroWeb.org rekomandohet pirja e të paktën 8 gotave me ujë në ditë.

Uji jo vetëm që përmirëson tretjen por edhe eliminon toksinat dhe stimulon metabolizmin.

Aktiviteti fizik

Përtacia ndaj aktivitetit fizik mund të jetë e madhe pas të dyzetave, por rënia nga pesha është e pamundur pa të.

Noti, ecja,çiklizmi janë ndër aktivitetet më të rekomanduara për rënien nga pesha.

Gjumi

Ekspertët thonë se pas të dyzetave, njeriu duhet të flejë 10 orë në ditë.

Gjumi është i rëndësishëm sepse të gjitha proceset që përfshihen tek humbja e peshës janë të lidhura fort me të./AgroWeb