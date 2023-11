Si të kuptoni që turshitë janë prishur? Sekreti i ruajtjes sa më gjatë

Kur bëhet fjalë për jetëgjatësinë, turshitë mund të ndahen në dy kategori: turshi të konservuara dhe turshitë e frigoriferit.

Turshitë e konservuara, ose turshitë e paketuara në kavanoza konservimi, bëhen duke përdorur një proces i cili përfshin dezinfektimin, mbylljen e duhur të kavanozëve dhe përpunimin e tyre në ujë të valë. Trajtimi termik jo vetëm që shkatërron bakteret, por gjithashtu i bën ato të qëndrojnë në raft për një kohë të gjatë.

Turshitë e zakonshme, nga ana tjetër, nuk përpunohen me nxehtësi dhe duhet të mbahen të ftohta. Ato mund të bëhen me një shëllirë të nxehtë (që zgjat jetën e tyre) ose një shëllirë të ftohtë. Turshitë e bëra në frigorifer zgjasin të paktën tre deri në katër javë në frigorifer, pas kësaj kohe cilësia fillon të bjerë. Ju do të vini re se shëllira nga e pastër bëhet e turbullt, dhe turshitë fillojnë të humbasin strukturën e tyre.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por si t’a kuponi që ka ardhur monenti për hedhur? AgroWeb.org ju njeh më poshtë me përgjigjen.

Si t’a kuptoni që turshitë janë prishur?

Pavarësisht nga lloji i turshive, ka disa shenja që tregojnë se ato janë prishur. Nëse ngjyra dhe struktura e tyre ka ndryshuar ndjeshëm nga momenti kur i keni blerë për herë të parë, kjo mund të jetë një shenjë treguese. Myku në sipërfaqe ose era e keqe janë shenja të tjera që ju thonë se turshitë duhet të hidhen tashmë. Shumë herë kur mikroorganizmat rriten, si pjesë e procesit të fermentimit ata prodhojnë gaz dioksid karboni dhe kështu i japin shëllirës një shije të gazuar ose e bëjnë ngjyrën e saj të turbullt. Megjithatë, në disa raste disa produkte janë të fermentuara qëllimisht, të tilla si lakra turshi. Një kapak i fryrë është gjithashtu një shenjë e prishjes, e cila shpesh tregon se turshitë nuk janë mbajtur në temperatura të ftohta. Kjo bën që presioni në kavanoz të rritet dhe kapaku të ngrihet lart, duke u dukur sikur do të shpërthejë.

Cila është mënyra më e mirë për të parandaluar prishjen e turshive?

Nëse jeni duke bërë turshi nga e para, hapi i parë është të zgjidhni një recetë me një raport një me një të ujit me uthull, pasi pH i uthullës ndihmon në parandalimin e rritjes së patogjenëve. AgroWeb.org këshillon që uthulla të ketë një aciditet prej 5%. Hapi tjetër është mbushja e kavanozëve deri në grykë me shëllirë. Zhytja e turshive në shëllirë i mbron ato nga myku dhe bakteret. Kavanozët në frigorifer duhet të ruhen në 4°C ose në temperaturë edhe më të ftohtë dhe duhet të mbahen të pastra e të mbyllura fort. Së fundi, kur hiqni turshitë nga kavanozi, është mirë të përdorni enë të pastra ose duar të sapo lara për të shmangur çdo ndotje. /AgroWeb