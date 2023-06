Si të gjeni një apartament të lirë me qera?

Në këtë artikull do t'ju tregojmë disa këshilla të dobishme për të gjetur një

apartament të lirë me qera. Në tregun e sotëm të kërkimit të apartamente me qera

1+1 apo të ndryshme , është e rëndësishme të keni një strategji të mirë për të gjetur

një vendbanim të përshtatshëm për ju pa e tepruar me shpenzimet. Kështu, po ju

japim disa këshilla që mund t'ju ndihmojnë në kërkimin tuaj dhe t’ju kursejnë para.

1. Bëni kërkim në Google Maps

Megjithëse kërkon kohë, kërkimi juaj është thelbësor kur jeni në një mision për të

gjetur apartamente të lira për t'u zhvendosur. Bëjeni Google (ose motorin tuaj të

preferuar të kërkimit) dhe kaloni kohë duke kërkuar për fjalë kyçe si "apartamente të

lira", "apartamente të përballueshme", "lista të apartamenteve të lira", "strehim të

përballueshëm" ose "qera të përballueshme".

Për t'u siguruar që po merrni apartamente në zonën ku dëshironi të zhvendoseni,

mos harroni të përfshini vendndodhjen tuaj të dëshiruar kur kërkoni. Ndërsa shumë

nga kërkimet tuaja në Google do të shfaqin faqet e listimit në internet, do të gjeni

një shumëllojshmëri informacionesh që mund t'ju ndihmojnë të merrni një ide më

të mirë se çfarë do t'ju kushtojë lëvizja dhe sa do të ndikojë në buxhetin tuaj.

2. Merrni parasysh një ambjent më të vogël

Nëse jeni aktualisht në një apartament me dy dhoma gjumi dhe nuk keni nevojë për dhomë shtesë, mendoni të transferoheni në një apartament me një dhomë gjumi ose papafingo me qera. Gjetja e apartamenteve të lira bëhet më e lehtë nëse thjeshtoni numrin e dhomave të gjumit dhe sipërfaqeve katrore që ju nevojiten.

Nëse nuk jetoni në një qytet të madh siç është Tirana, Durrësi, Vlora qeratë me sipërfaqe më të vogla mund t'ju ndihmojnë të ulni kostot. Sa më i vogël të jetë hapësira katrore, si 60-100 metra katrorë, aq më shumë ka të ngjarë që qeraja të jetë më e lirë se apartamentet mbi 100 metra katrorë.

Nëse aktualisht jetoni në një apartament me një dhomë gjumi dhe vendosni të

merrni me qera një ambjent më të vogël, mund të keni mundësinë të shisni disa nga

gjërat tuaja që nuk do të përshtaten në hapësirën tuaj të re. Ndërsa shitja e

mobiljeve ose sendeve të ndryshme mund të duket si një bezdi, mendoni - nëse i

shisni ato artikuj, mund të merrni para shtesë në xhepin tuaj.

3. Qëndroni larg lagjeve të shtrenjta

Në vend që të humbni kohë duke kërkuar apartamente të përballueshme në lagje të

shtrenjta dhe kode postare të pasura, vendosni thjesht t'i anashkaloni këto zona.

Pavarësisht se ku jetoni - në periferi apo edhe në qytet - disa lagje lokale kanë një

reputacion se janë të kushtueshme ose të ardhura më të larta se të tjerat.

Po, gjetja e hyrje me qera të lira mund të duket si një detyrë e lodhshme, por nëse i

jepni vetes kohë dhe kërkoni me zell atë që dëshironi, ka më shumë të ngjarë se do

të gjeni një apartament me qera perfekt për ju.