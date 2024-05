Pija e preferuar e të gjithëve mbetet gjithmonë birra, e cila zakonisht pihet më këndshëm me miqtë. Por çfarë bëni kur nuk keni hapëse me vete?

Për të hapur një birrë sigurisht që do t’ju duhet një hapëse. Por çfarë të bëni nëse nuk e keni me vete? Pra, si do të dëshironit të jeni në gjendje ta hapni birrën tuaj vetëm me një copë letër, përkatësisht një ngjitës të thjeshtë A4?

Si ta hapni birrën tuaj me një copë letër

Merrni një copë ngjitëse A4 dhe paloseni në gjysmë. Më pas paloseni sërish në gjysmë dhe më pas paloseni edhe një herë. Palosni përsëri ngjitësin tashmë të palosur në drejtimin tjetër dhe me këndin e krijuar hapni birrën tuaj.

Procesi është shumë i thjeshtë dhe do t’ju marrë vetëm 5 sekonda. Pra, nuk do t’ju duhet të mbani një hapëse kudo me vete, as nuk do t’ju duhet të kërkoni me orë të tëra për të gjetur se ku e keni vendosur gabim.

Me një copë letre mund ta hapni lehtësisht birrën dhe ta shijoni me miqtë