Si ndikon stresi në sistemin tretës! Mjeku: Ushqimet e përziera janë armikët e stomakut
Mjeku gastro-intestinal Gerald Kola foli sot në emisionin “Koha për t’u zgjuar”, mbi mënyrën sesi stresi ndikon në organizmin tonë, veçanërisht në sistemin tretës.
Sipas mjekut, stresi dikur ka shërbyer si një mekanizëm i domosdoshëm për mbijetesën e njeriut, por sot është shndërruar në një gjendje të përhershme dhe shpesh patologjike, që lë gjurmë të thella në trup. Ai theksoi se ndër zonat e para që preken nga stresi është stomaku, pasi aty ndodhin reagimet e para fiziologjike.
“Ndjesia e urisë dhe mënyra si e përjetojmë atë ndryshon nën ndikimin e stresit, duke krijuar çrregullime hormonale dhe mosbalancime në sistemin tretës,” u shpreh mjeku. Ai theksoi rëndësinë e menaxhimit të stresit dhe jo luftimit të tij, pasi, siç tha, “nuk kemi mësuar të jetojmë me stresin – ai nuk luftohet, por menaxhohet”.
Në vijim të bisedës, mjeku Kola ndaloi edhe te raporti që kemi sot me ushqimin, duke vënë në dukje se shpesh e shohim atë më shumë si burim kënaqësie sesa si burim energjie.
Një shembull konkret që përmendi ishte sjellja në resortet “all inclusive”, ku ngrënia pa kufi dhe pa kontroll kthehet në një barrë për trupin dhe stres për sistemin tretës.
Mjeku lëshoi edhe një paralajmërim të qartë ndaj konsumit të ushqimeve të përziera, të cilat, sipas tij, dëmtojnë procesin e tretjes duke penguar prodhimin e duhur të enzimave.
“Këto lloj kombinimesh janë praktikisht një armik i stomakut,” theksoi ai.