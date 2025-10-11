LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shuhet në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e “Kumbarit”, fituese e çmimit Oscar

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 21:42
Soft

Shuhet në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e

Aktorja e madhe e Hollivudit, bashkëshortja e Michael Corleones në rol (Al pacino) tek filmi “Kumbari”, ka ndërruar jetë në moshën 79-vjeçare.

Shkaku i vdekjes së Diane Keaton nuk është bërë ende i ditur, teksa ajo u shua në Kaliforni.

Një përfaqësues i familjes së Diane Keaton  konfirmoi për revistën PEOPLE se ajo vdiq në Kaliforni dhe se nuk ka detaje të mëtejshme në këtë kohë.

Keaton u bë e famshme në vitet 1970 për rolet e saj në filmin “Kumbari” dhe bashkëpunimet e saj me regjisorin Woody Allen. Ajo fitoi një çmim Oscar për Aktoren më të Mirë për filmin e vitit 1977 “Annie Hall”.

Shuhet në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e

Karriera e saj e gjatë përfshin filma të tillë si “Klubi i Grave të Para”, bashkëpunime të shumta me regjisoren Nancy Meyers dhe serinë e filmave “Klubi i Librit”.

Shuhet në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e

Aktorja lindi si Diane Hall në Los Angeles në vitin 1946, më e madhja nga katër fëmijë. Babai i saj ishte inxhinier civil, ndërsa nëna e saj ishte shtëpiake.

Megjithatë, vajza besonte se nëna e saj kishte ëndrra më të mëdha.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion