Shuhet në moshën 79-vjeçare aktorja e njohur e “Kumbarit”, fituese e çmimit Oscar
Aktorja e madhe e Hollivudit, bashkëshortja e Michael Corleones në rol (Al pacino) tek filmi “Kumbari”, ka ndërruar jetë në moshën 79-vjeçare.
Shkaku i vdekjes së Diane Keaton nuk është bërë ende i ditur, teksa ajo u shua në Kaliforni.
Një përfaqësues i familjes së Diane Keaton konfirmoi për revistën PEOPLE se ajo vdiq në Kaliforni dhe se nuk ka detaje të mëtejshme në këtë kohë.
Keaton u bë e famshme në vitet 1970 për rolet e saj në filmin “Kumbari” dhe bashkëpunimet e saj me regjisorin Woody Allen. Ajo fitoi një çmim Oscar për Aktoren më të Mirë për filmin e vitit 1977 “Annie Hall”.
Karriera e saj e gjatë përfshin filma të tillë si “Klubi i Grave të Para”, bashkëpunime të shumta me regjisoren Nancy Meyers dhe serinë e filmave “Klubi i Librit”.
Aktorja lindi si Diane Hall në Los Angeles në vitin 1946, më e madhja nga katër fëmijë. Babai i saj ishte inxhinier civil, ndërsa nëna e saj ishte shtëpiake.
Megjithatë, vajza besonte se nëna e saj kishte ëndrra më të mëdha.