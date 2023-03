Shtohet numri i lindjes së binjakëve, ekspertët shpjegojnë dukurinë

Një raport i publikuar së fundmi ka treguar se janë shtuar lindjet e binjakëve, si asnjëherë mëparë. Për këtë, ekspertët tregojnë se ky vit do jetë kulmi dhe kjo dukuri me shumë mundësi do të pësojë rënie. BBC shkruan se të paktën 1.6 milionë binjakë linden në botë çdo vit apo një në çdo 42 fëmijë.

Sipas studiuesve, dukuria në fjalë mund të pësojë rënie sepse çiftet synojnë të lindin nga një fëmijë, duke qenë se kjo është më pak e rrezikshme. Sipas një hulumtimi botëror në revistën “Human Reproduction”, shkalla më e lartë e lindjeve me binjakë ka ardhur si rezultat i shtimit të këtyre lindjeve në të gjitha rajonet gjatë 30 viteve të kaluara, duke nisur nga rritja për 32 për qind në Azi deri te rritja për 71 për qind në Amerikën Veriore.

Hulumtuesit mblodhën të dhëna për shkallën e lindjeve me binjakë nga 165 shtete nga viti 2010 deri në vitin 2015 dhe e krahasuan atë me shkallën e këtyre lindjeve nga viti 1980 deri më 1985. Numri i lindjeve me binjakë për 1.000 lindje është veçanërisht i lartë në Evropë dhe në Amerikën Veriore, ndërsa në nivel botëror ka shkuar nga nëntë në dymbëdhjetë lindje me binjakë për çdo 1.000 lindje.