Shkruan: Altin PLASA

Sipas shifrave te sakta del qe 0.5% e popullsisë së Ukraines është shqiptare.

Me shpejtesi po shperhapen lengjenda qe shqiptaret e Ukraines jane shqiptare te vajtur ne Ukraine per te fshehur te verteten.

Por e verteta eshte qe shqiptaret e Ukraines jane autoktone atje, njesoj si arberesho-shqiptaret e Zares ne Kroaci gje qe deshmon autoktonine dhe shperhapjen e vertete te shqiptareve dhe territoreve te tyre deri ne Ukrainen e larget dhe do te detyronte kombet serbe greke turke malazeze sllavo maqedonase boshnjake kroate te ktheheshin ne origjinen e tyre shqiptare.

Te deklarosh se 0.5 e popullsise se Ukraines prej 50 milion banore eshte shqiptare dhe mbi te gjitha shqiptare autoktone eshte shume e rrezikshme pasi mund te destabilizoje ekuilibrat boterore kjo gje.

Prandaj bota genjen mbi historine e shqiptareve dhe kerkon ta fshehe te verteten e shqiptareve duke na paraqitur si nje komb te vogel e te pavlere duke e mbushur gjithe boten me propaganda kunder shqiptareve e duke shperhapur mashtrime sikur shqiptaret jane kriminela dhe gangestere vetem pse ka frike se e verteta e shqiptareve mund te destabilizoje ekuilibrat boterore.

Mund te genjesh disa njerez per nje fare kohe por nuk mundesh te genjesh te gjithe njerezit e botes per te gjithe kohen.

Nje dite e verteta e shqiptareve do te dale ne shesh dhe kur kjo dite te ndodhe bota do shkaterrohet e nuk do jete me si me pare e do ribehet perseri.