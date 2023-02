Shpesh duken normale dhe neglizhohen, këto janë shenjat e para të leucemisë që mund të jenë fatale

Shenjat e leukemisë shpesh injorohen sepse ngjajnë me simptomat e sëmundjeve të tjera, më pak serioze.

Megjithatë, nëse jeni të shqetësuar, duhet të shkoni te një specialist për të bërë analizat e nevojshme dhe në rast leuçemie, për të marrë një diagnozë të hershme.

Leuçemia i referohet kancerit që prek indet hematopoietike të trupit. Qelizat e bardha të gjakut preken drejtpërdrejt, pasi ky kancer karakterizohet nga prodhimi i pamjaftueshëm i qelizave të bardha të shëndetshme të gjakut.

Gjëja më shqetësuese është se shumë njerëz nuk i njohin simptomat e leuçemisë ose i ngatërrojnë ato me sëmundje të tjera, ndaj është e vështirë të bëhet një diagnozë e hershme.

Lista e plotë që nuk duhet të injoroni:

Njolla të purpurta ose të kuqe në lëkurë

Njollat ??e kuqërremta ose vjollcë në lëkurë, të njohura në botën mjekësore si petechiae, zakonisht shfaqen në grupe në gjoks, shpinë ose krahë. Ato ndodhin kur gjaku mpikset dhe ka vështirësi të qarkullojë normalisht. Njerëzit shpesh i ngatërrojnë me skuqje të lëkurës.

Ka shumë sëmundje që mund të shkaktojnë dhimbje në kocka dhe kyçe. Megjithatë, në rastin e leuçemisë, dhimbja është për shkak të grumbullimit të qelizave të bardha të gjakut me defekt. Pacientët ndjejnë dhimbje akute ose të shurdhër, pak a shumë të rënda në varësi të zonës së prekur.

Dhimbja e kokës është një nga shenjat më të shpeshta të neglizhuara të leukemisë. Është një simptomë që e bën të dukshme praninë e saj veçanërisht në rastet e leucemisë akute, ndërkohë që shpesh është e rëndë dhe ka një kohëzgjatje të gjatë.

Kur leuçemia ndikon në prodhimin e qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut, aftësia e trupit për t’i rezistuar infeksioneve zvogëlohet. Kjo gjendje ndikon në proceset inflamatore dhe çon në ënjtje të gjëndrave dhe nyjeve limfatike ose gunga të vogla pa dhimbje me ngjyrë blu ose vjollcë.

Leuçemia nuk është gjëja e parë që na vjen në mendje kur ndihemi të dobët apo të lodhur. Megjithatë, kjo simptomë nuk duhet anashkaluar, sepse është një nga shenjat e leucemisë. Ulja e rruazave të kuqe të shëndetshme të gjakut ndikon në aftësinë e trupit për të transportuar oksigjen dhe lëndë ushqyese, duke rezultuar në anemi dhe lodhje kronike.

Të gjitha llojet e gjakderdhjeve të pazakonta dhe të pashpjegueshme mund të jenë një shenjë e qartë e leuçemisë. Numri më i vogël i trombociteve ndikon në aftësinë e gjakut për të koaguluar, gjë që rrit tendencën për gjakderdhje.

Temperaturë dhe infeksione të shpeshta

Të gjitha llojet e leukemisë zvogëlojnë aftësinë e sistemit imunitar për të luftuar patogjenët që mund të shkaktojnë infeksione. Si rezultat, pacientët me leuçemi përjetojnë episode të vazhdueshme të etheve dhe infeksioneve të frymëmarrjes si gripi. Arsyeja kryesore është se qelizat e kancerit të gjakut parandalojnë qelizat e bardha të gjakut të luftojnë viruset dhe bakteret.

Ashtu si me kanceret e tjera, pacientët me leuçemi mund të humbasin peshë në një shkallë alarmante pa asnjë arsye të dukshme. Rënia në peshë do të pasohet nga lodhja dhe lodhja e vazhdueshme.

Frymëmarrja ose gulçimi është rezultat i pakësimit të oksigjenit të qelizave për shkak të problemeve të qarkullimit të gjakut. Disa njerëz gulçojnë, ndërsa të tjerë mund të mendojnë se nuk po marrin frymë aq thellë sa munden.

Kur zhvillohet leuçemia, mund të shkaktojë ënjtje në mëlçi ose shpretkë, duke rezultuar në dhimbje të përsëritura të barkut ose një ndjenjë fryrjeje në zonën poshtë gjoksit. Gjithashtu, disa pacientë mund të ndjejnë një dhimbje të lehtë në pjesën e poshtme të shpinës ose të pësojnë të përziera, të vjella dhe ndryshime në aktivitetin e zorrëve.