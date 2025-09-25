Shkencëtarët, një hap më afër një zbulimi të madh: A është varri i Kleopatrës në fund të detit?
Ajo konsiderohet si një nga mbretëreshat më të fuqishme dhe joshëse në histori, dhe tani shkencëtarët janë më afër se kurrë zbulimit të varrit të humbur të Kleopatrës dhe besojnë se mund të jetë nën det.
Gjatë kërkimeve nënujore në brigjet e Aleksandrisë, u zbulua një port i fundosur në një thellësi prej rreth 12 metrash, tre kilometra nga kontinenti.
Ekspertët besojnë se ky vend mund të fshehë varrin e Kleopatrës dhe të dashurit të saj, Mark Antonit, duke pasur parasysh lidhjen e tij me qytetin e lashtë të Taposiris Magna, ku ndodhej një tempull kushtuar perëndisë Osiris.
Studiuesja Kathleen Martinez, e cila ka kërkuar varrin e Kleopatrës për gati 20 vjet, e gjeti këtë port me ndihmën e eksploruesit të famshëm nënujor Bob Ballard, zbulon Daily Mail.
Mbetjet e zbuluara si kolona, ??dysheme guri dhe amfora tregojnë për një prani të fortë njerëzore, dhe Ministria e Turizmit dhe Antikiteteve e Egjiptit beson se kjo mund të jetë dëshmi e aktivitetit të lashtë detar.
Martinez, e cila ka hetuar vendin që nga viti 2005, është e bindur se varri ndodhet në Taposiris Magna ose në afërsi të saj të menjëhershme. Në vitin 2022, ajo zbuloi gjithashtu një tunel nëntokësor 1,300 metra të gjatë nën rrënoja, i cili të çon në port dhe sugjeron ekzistencën e një kalimi sekret, ndoshta të përdorur për të transferuar trupin e Kleopatrës.
Sipas saj, Kleopatra donte që varri i saj të mbetej i fshehur, larg syve të romakëve, në një vend ku ajo do të ishte përgjithmonë me Mark Antonin.
Më shumë se dy mijëvjeçarë më vonë, plani i saj duket se ende po funksionon, varri ende nuk është gjetur, por kërkimi po i afrohet një momenti vendimtar.