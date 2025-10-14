Shkencëtarët zbulojnë sinjalin misterioz nga një univers tjetër /Si janë të lidhura “dy botët”?
Valët gravitacionale janë si valëzime në strukturën e hapësirës dhe kohës, të cilat krijohen nga përplasjet e objekteve masive si vrimat e zeza. Një sinjal i veçantë, GW190521, ka një kohëzgjatje të caktuar, më pak se një të dhjetën e sekondës, duke u dalluar për shkurtësinë e tij në krahasim me tingujt e disa sinjaleve të tjera të gjetura nga bashkimet e vrimave të zeza.
Studiuesit, nën drejtimin e Dr. Qi Lai nga Universiteti i Akademisë Kineze të Shkencave, kanë dyshime se ky sinjal mund të ketë burimin nga një botë paralele. Ata propozojnë se GW190521 mund të jetë një “jehonë” e një vrime krimbi që po shembet, duke krijuar një tunel ndërmjet universesh. Nëse kjo është e vërtetë, sinjali gravitacional do të kishte kaluar nga kjo vrimë krimbi në universin tonë.
Rëndësia e kësaj teorie është e madhe: një vrimë krimbi do të mund të lidhte dy universë të ndryshëm ose dy rajone të një universi të vetëm. Kur një vrimë e tillë mbyllet, sinjali do të ndalet papritur, duke rezultuar në atë që quhet një tjetër valë e shkurtër gravitacionale.
Edhe pse ekipi i udhëhequr nga Dr. Lai është ende në fazën e hulumtimit, nëse këto teori vërtetohen, ato do të ofronin një mundësi të re për studimin e krimeve të mundshme dhe do të ofronin një perspektivë të re mbi universin.
Këto zbulime do t’u mundësonin shkencëtarëve të mësojnë më shumë rreth natyrës së hapësirës dhe kohës, duke hapur fushat e astrofizikës dhe kozmologjisë për më shumë kërkime.