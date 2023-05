Shenjat më të llastuara të Horoskopit, a jeni një prej tyre?

Është e lehtë të dallosh një person të llastuar. Mjaftojnë disa veprime e sjellje dhe arrin të kuptosh karakterin e tij. Kanë mësuar t’i kenë të gjitha gati dhe t’i duan të gjitha të tyret. Janë shenja që kanë shumë kërkesa dhe duan që të tjerët të merren vazhdimisht me ta.

Dashi

Ata që i përkasin shenjës së Dashit vështirë se do të pranojnë sugjerime nga të tjerët. Ata duan që gjithçka të bëhet sipas mënyrës së tyre dhe do ta kërkojnë. Për ta arritur këtë, ata mund të kujtojnë deri në tre vjeç që bërtasin në supermarket. Atyre nuk u mungon disiplina, thjesht nuk kanë nevojë t’u thuhet se çfarë të bëjnë. Ndonjëherë, në fakt, kur kjo ndodh më shpesh, ata i fusin nervat me njerëzit e tyre.

Demi

Ai mund të bëhet tepër kokëfortë kur nuk bën atë që dëshiron. Është shumë e vështirë për një Demi të pranojë gabimin e tij. Ai do ta bëjë këtë vetëm kur pala tjetër ose partneri i tij të marrë përgjegjësinë për diçka që shkoi keq. Dashi ka standarde shumë të larta dhe beson se askush nuk bën gjëra si ai, prandaj ankohet shpesh.

Binjakët

Ndërsa u pëlqen të lëndojnë të tjerët, ata preferojnë të trajtohen dhe të përkëdhelen. Ata mund të sillen si fëmijë të vegjël kur kanë nevojë për vëmendjen tuaj dhe duan të gjitha tani. Ata duan rreth tyre njerëz që bëjnë punën e vështirë, ndërsa ata marrin meritat. Dhuratat i pranojnë me shumë kënaqësi, ndërkohë që janë shumë të varur nga të tjerët për t’u treguar se si të lëvizin dhe si të dalin nga një situatë e vështirë./Psikologjia

Luani

Beson se është mbreti, më i miri, i përsosuri. Ky besim e çon atë në përfundimin se secili duhet t’i shërbejë dhe të bëjë atë që ai kërkon. Nuk i pëlqen të dëgjojë jo dhe do të shpërthejë me zë të lartë edhe për gjërat më të vogla. Ai do të manipulojë dhe kërcënojë të tjerët nëse gjërat nuk bëhen sipas tij, ndërsa i pëlqen të shpenzojë para për veten e tij. E mira është se për shkak se ai ka këtë personalitet, dikush e ka të vështirë të pranojë sjelljen e tij, ndaj mund të vendosë mendjen, ndonjëherë.

Akrepi

Ai sillet keq kur në një lidhje nuk ecën sipas mënyrës së tij ose gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshiron ai. Kur lëndohet, priret të bëhet një foshnjë e vogël. Ai kërkon vëmendjen e pandarë të tjetrit dhe nuk dëshiron që t’i prishet zemra. Mund të manipulojë lehtësisht tjetrin dhe të bëhet mjaft manipulues, por nëse nuk ia del, shpërthen shumë keq.