Shenjat e zodiakut që priren t’i dramatizojnë gjërat, zbuloni nëse bëni pjesë dhe ju

Mënyra se si i afrohemi dhe zgjidhim konfliktin shpesh qëndron në pozicionin e shenjës dhe shtëpisë së Marsit, planetit të vullnetit, i quajtur për perëndinë e luftës. Shenjat e ujit udhëheqin me ndjenjat, shenjat e ajrit me fjalët, zjarri me forcë dhe toka me një kompleks superioriteti. Për qëllime edukimi dhe argëtimi ju sjellim një listë me katër shenjat më dramatike të zodiakut.

BINJAKËT (21 maj – 20 qershor)

Binjakët gjykojnë dramën sepse ata rrallë mësojnë të zotërojnë artin e heshtjes ose të vetë-montazhit. Këta njerëz ndihen të poseduar nga natyra për të përpunuar gjithçka përmes bisedës, qoftë me veten, punonjësit e parkingut apo audiencën e robëruar të internetit. Ata thjesht duhet ta nxjerrin atë dhe ta thonë me zë të lartë. Kjo rrymë e vazhdueshme muhabeti mund të vërshojë lehtësisht në lumenj thashethemesh, thashetheme me zë të lartë dhe vërejtje kalimtare e nxitëse.

GAFORRE (21 qershor – 22 korrik)

Si rezultat i ndjeshmërisë së tyre të mbinatyrshme dhe mungesës së kufijve personalë apo filtrave psikikë, Gaforret përjetojnë gjithçka në mënyrë dramatike; lartësitë dhe uljet, të ëmbla dhe të hidhura. Si një shenjë kardinale e ujit, shprehja e tyre e kësaj përvoje merr formën e nevojës/dëshirës/kërkesës që të gjithë rreth tyre të përkulen ose të lidhen plotësisht me shtrirjen oqeanike të ndjenjave të tyre.

LUAN (23 korrik – 22 gusht)

Luanët krijojnë dramë vetëm për të rritur pulsin e tyre. Të qenit në gjendje për të nxitur të tjerët i bën ata të ndihen të fuqishëm dhe të qenit ai që të tjerët arrijnë të derdhin çaj, i bën ata të ndihen si mbretëria që shpresojnë të jenë. I gjithë shtypi është një shtyp i mirë për një Luan, ata do të marrin hijen dhe shkëlqimin, lavdërimin dhe persekutimin, vetëm për sa kohë që dikush flet për ta.

PESHORJA (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja është vetë përkufizimi i dramës pasi kapitullimi i saj kërkon një person tjetër dhe Peshorja, e vetmja shenjë në zodiak e përfaqësuar nga një objekt i pajetë, e përcakton veten në marrëdhënie me të tjerët. Peshorja ka një preokupim me drejtësinë dhe barazinë, por ata shpesh shkaktojnë telashe dhe nxisin dramë thjesht që të mund të marrin pozicionin e viktimës, shpëtimtarit ose shpërndarësit të autoritetit moral.