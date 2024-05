Shenjat e Horoskopit që vazhdojnë të takohen edhe pasi ndahen

Disa çifte ndahen, por nuk pranojnë fundin e lidhjes së tyre. Edhe nëse largohen nga njëri-tjetri, e kanë të vështirë të ndalojnë së bëri seks, ndërkohë që nuk i thonë “jo” një takimi të rastësishëm apo edhe të shpeshtë.

Cilat janë ato çifte?

Binjakët – Shigjetari

Ndjenja e tyre e fortë e ndërsjellë e kuriozitetit i bën ata një çift shumë të pajtueshëm. Të dy janë në kërkim të një partneri që i intrigon, i sfidon dhe i mban në këmbë dhe i gjejnë të gjitha tek njëri-tjetri.

Por të dyja këto shenja janë aq cerebrale sa priren të kërcejnë përpara dhe mbrapa midis gjërave të ndryshme që tërheqin vëmendjen e tyre, gjë që e bën marrëdhënien e tyre potencialisht të paqëndrueshme. Megjithatë, edhe kur vendosin të ndahen dhe të vazhdojnë jetën e tyre, mbeten të pushtuar nga njëri-tjetri.

Ata gjejnë njëri-tjetrin dhe ndahen përsëri dhe përsëri, vetëm për të zbuluar se kimia mes tyre është ende atje.

Gaforrja- Akrepi

Edhe pse emocioni, tensioni dhe pasioni krijojnë lidhje shumë të forta në çift. Ata kanë specifika për të përfunduar në situata ku do të alternojnë mbrojtjen dhe sulmin.

Kjo krijon një cikël që mund të çojë në toksicitet dhe më pas bëhet e nevojshme që çifti të shkojë në rrugë të ndara. Por kur një lidhje është aq e thellë sa mund të krijojë ky çift, mund të jetë jashtëzakonisht e vështirë të lini plotësisht njëri-tjetrin.

Këtu ka pasion dhe ndizet lehtësisht, edhe kur e dinë se duhet ta kapërcejnë marrëdhënien dhe të vazhdojnë jetën e tyre.

Dashi – Luani

Të dy kanë seksualitet intensiv, veprojnë me emocionin e momentit dhe ndarja mund të jetë një vendim i kësaj akuze. Kjo nuk do të thotë se duke “qetësuar” nuk do të fillojnë të mendojnë se mund të kenë bërë një gabim.

Pra, është shumë e mundur që ata të lënë një shteg të vogël të hapur për një ribashkim të mundshëm, edhe nëse thellë e dinë se si personalitete janë goxha të fortë, me ego të mëdha dhe asnjëri prej tyre nuk do të ndryshojë në mënyrë që të mund të kthehuni së bashku.