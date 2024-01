Shenjat e horoskopit që do të ndërmarrin rreziqet më të mëdha në 2024

2024 do të jetë një vit kur disa shenja do të vendosin t’i “luajnë” të gjitha. Ata do të rrezikojnë dhe do të bëhen më të guximshëm. Për disa, këto vendime do të funksionojnë mirë, për disa të tjerë, rezultatet nuk janë ato që do të donin dhe kudo të shkojnë do ta gjejnë veten duke humbur. Le të shohim më poshtë për cilat shenja bëhet fjalë dhe t’i ndajmë në dy kategori. Të humburit dhe të fituarit.

Ata do të marrin një shans dhe do t’u funksionojë:

Bricjapët e dhjetë ditëve të para! Dhe kjo pasi në 12 janar ata do të kenë Marsin, i cili do të bëjë një treshe me Jupiterin nga Demi. Ky është një aspekt pozitiv që jep fat, mundësi dhe dhurata.

Binjakët e kësaj dekade do të preken në gusht 2024 nga lidhja e Marsit me Jupiterin në shenjën e tyre. Një seancë që do t’u japë atyre shtysë për të guxuar të bëjnë atë që më parë kishin frikë ta bënin.

Do të rrezikojnë, por nuk do t’ia dalin: Ujorët e dekadës së dytë

Ujorët do të jenë të motivuar të rrezikojnë dhe të guxojnë të bëjnë lëvizje, megjithatë këto nuk do të kenë rezultatin e dëshiruar. Ndaj do të ishte mirë të tregoheshit të kujdesshëm.