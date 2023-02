Shenjat e Horoskopit që do të kenë javën më të mirë dhe më të keqe

Një javë e re do të thotë një fillim i ri dhe synime të reja për disa. Për të tjerët do të thotë keqkuptime të vazhdueshme dhe vuajtje. Cilat shenja i përkasin kategorisë së parë dhe cilat kategorisë së dytë?

Shenjat me fat të javës nga 23 deri në 29 janar

Binjakët

Më 24 janar, Jupiteri takohet me Diellin në shtëpinë tuaj të 11-të të marrëdhënieve dhe partneriteteve. Pra, nëse keni një marrëveshje të re apo bashkëpunim në punë, gjërat po ecin shumë pozitivisht në këtë fushë. Mos ngurroni të promovoni veten aty ku është e nevojshme.

Sigurisht, me Venusin në shtëpinë tuaj të 10-të, nuk do të jetë e vështirë të lërë përshtypje të mirë. Dielli do të takojë edhe Marsin në shenjën tuaj më 29 janar, gjë që jo vetëm do t’ju frymëzojë dhe motivojë, por gjithashtu do t’ju japë mundësinë e përsosur për të besuar më shumë në aftësitë tuaja dhe në veten tuaj.

Gaforrja

Postoni atë selfie, Gaforre. Mos hezitoni. Urani është në shtëpinë tuaj të komunikimit dhe Dielli është në Ujor. Shanset janë që me këtë kombinim të lidheni dhe të bashkëpunoni pa probleme.

Jupiteri më 24 janar do të zhvendoset në shtëpinë që lidhet me karrierën tuaj dhe shumë prej jush mund të marrin një vendim spontan dhe të guximshëm. Flirtimi ka shumë të ngjarë në aferat tuaja të dashurisë, si dhe qasja jokonvencionale e një personi, që do t’ju shkaktojë një surprizë të këndshme.

Ujori

Dielli kalon në shenjën tuaj dhe vrulli i sundimtarit tuaj, Uranit, ju shtyn të shfrytëzoni sa më shumë këtë javë dhe të gjitha aspektet pozitive të saj. Sa më shumë të jeni të gatshëm të përqafoni veçantinë tuaj, aq më shumë ka të ngjarë të keni sukses. Tani është shansi juaj për të bërë atë që ju ka pëlqyer gjithmonë: përdorni zërin tuaj për të mirën më të madhe.

Plus, me Venusin që kërkon harmoninë që rrëshqet në Peshqit ëndërrimtarë dhe në shtëpinë tuaj të dytë të vlerave, financave dhe sigurisë më 26 janar, do të keni një takim pozitiv, si financiarisht ashtu edhe në aspektin e vetëbesimit.

Shenjat e pafat të ditëve

Demi

Planeti juaj në pushtet, Venusi, është në lidhje me Saturnin, një pozicion që ndikon shumë ju dhe të gjitha marrëdhëniet tuaja. Ju ndjeni presion dhe stres dhe nevojën për të qenë në mbrojtje kundër të gjithëve. Për të pasur sukses këtë javë, do t’ju duhet diplomaci dhe jo reagime të forta dhe impulsive.

Në financat ndjeni presion më të madh, edhe pse jeni të vetëdijshëm se puna e vështirë sjell të mira. E njëjta gjë vlen edhe me majën, të cilën duhet të bëni hapa të ngadaltë dhe të qëndrueshëm për ta pushtuar.

Peshorja

Merrni pak kohë për të mbledhur mendimet tuaja në mënyrë që të gjeni edhe motivimin që ju mungon. Mundohuni të mos idealizoni situata ose njerëz. Pasi askush nuk është perfekt. Mendoni realisht për çdo fushë të jetës suaj, pa fajësuar gjithmonë të tjerët. Pjesa e vështirë në marrëdhënie është ta trajtosh tjetrin si të barabartë dhe të kuptosh se nuk je i vetmi me pasiguri dhe frikë.

Hyrja e Venusit në shtëpinë e kujdesit personal më 26 janar ndihmon në lehtësimin e tensioneve dhe ju ndihmon të mendoni me më shumë dhembshuri dhe qetësi, por edhe të kuptoni se nuk jeni vetëm.

Shigjetari

Ndihem keq? Ndoshta kjo është për shkak të hyrjes së Hënës tek Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të katërt të familjes dhe emocioneve. Jeni më të ndjeshëm se zakonisht, prandaj sigurohuni që të dalloni atë që po merrni, në mënyrë që të mbani gjërat pozitive dhe të mos ndikoheni shumë.

Gjithashtu, lidhja melankolike e javës së kaluar Venus-Saturn preku shtëpinë e tretë të mendjes tuaj dhe mjedisin e afërt. Pasojat e kësaj mund të bashkohen me rutinat tuaja të përditshme, veçanërisht në 28 janar gjatë tremujorit të parë të hënës në Demi dhe të shkaktojnë një trishtim të përgjithshëm. Kjo, megjithatë, do të varet nga sa i qartë jeni me të dashurit tuaj.