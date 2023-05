Shenja të çuditshme që tregojnë mungesë hekuri në organizëm

Edhe pse është e rëndësishme për organizmin tonë, mungesa e hekurit është mungesa më e zakonshme e mikronutrientëve në të gjithë botën dhe simptomat më të zakonshme janë lodhja dhe ndryshimet e lëkurës.



Megjithatë, ka disa simptoma të tjera të pazakonta që tregojnë këtë gjendje.

Keni dëshira të pazakonta për gjëra të tjera përveç ushqimit





Shkencëtarët janë ende duke u përpjekur të kuptojnë pse njerëzit me mungesë të rëndë hekuri shpesh dëshirojnë gjëra që nuk do t’i hanin normalisht – papastërti, argjilë, niseshte misri, bojëra, karton dhe pajisje pastrimi.

Zakonisht, kjo uri e çuditshme shfaqet te fëmijët e vegjël ose gratë shtatzëna, por studimet e rasteve tregojnë se edhe të moshuarit mund ta përjetojnë këtë simptomë. Nëse vuani nga këto dëshira pa ushqim, rritja e marrjes së hekurit mund t’ju ndihmojë.

Thonjtë tuaj janë të brishtë ose me gropa



Thonjtë mund të tregojnë shumë për shëndetin tuaj. Thonjtë e dobët dhe të brishtë, ose thonjtë me gropa të pashpjegueshme, mund të tregojnë një problem me hekurin.

Duke qenë se këta thonj mund të jenë shkaktar i një problemi tjetër shëndetësor, më së miri do të ishte të bënit një analizë gjaku.

Buze te thata dhe te plasaritura

Njerëzit me mungesë hekuri mund të kenë një lloj plasjeje të quajtur cheilitis këndor, i cili prek qoshet e buzëve. Ato qoshe të plasaritura mund ta bëjnë të vështirë komunikimin e përditshëm dhe ushqimin.

Në këto raste, ju duhet të trajtoni mungesën e hekurit për të parandaluar rikthimin e buzëve të plasaritura.

Gjuha juaj është jashtëzakonisht e fryrë

Një tjetër simptomë më pak e dukshme e mungesës së hekurit është një gjuhë e fryrë dhe e ndjeshme.

Ajo do të zgjerohet në atë masë sa që gunga të zakonshme në sipërfaqen e saj do të zhduken, duke e bërë atë të lëmuar. Ënjtja mund të shkaktojë probleme me përtypjen, gëlltitjen ose të folurit.