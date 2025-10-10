Sekreti i jetëgjatësisë së njerëzve mund të fshihet te ADN-ja e minjve urith të zhveshur
Ata janë brejtës të çuditshëm, tullacë, nëntokësorë që duken si salçiçe me dhëmbë, dhe sapo kanë zbuluar një sekret gjenetik të jetëgjatësisë.
Një studim i ri i miut të çuditshëm urith të zhveshur tregon se kafshët kanë evoluar një mekanizëm riparimi të ADN-së, që mund të shpjegojë jetëgjatësinë e tyre.
Këta minj që banojnë në strofulla kanë një jetëgjatësi maksimale prej gati 40 vjetësh, duke i bërë ata brejtësit më jetëgjatë në botë.
Zbulimet e reja, të botuara në revistën Science, mund të hedhin dritë edhe mbi arsyen pse minjtë e zhveshur me nishan janë rezistentë ndaj një game të gjerë sëmundjesh, që lidhen me moshën.
Kafshët janë rezistente ndaj kancerit, përkeqësimit të trurit dhe palcës kurrizore, si dhe artritit, kështu që shumë shkencëtarë duan të kuptojnë më shumë rreth mënyrës se si funksionojnë trupat e tyre.
Për këtë studim, të udhëhequr nga një ekip në Universitetin Tonji në Shangai të Kinës, fokusi ishte riparimi i ADN-së- një proces natyror në qelizat e trupit tonë. Kur fijet e ADN-së – blloqet tona ndërtuese gjenetike – dëmtohen, aktivizohet një mekanizëm ku një fije tjetër e padëmtuar e ADN-së përdoret si shabllon për të riparuar çarjen.
Fokusi i këtij hulumtimi ishte në një proteinë të veçantë që është e përfshirë në atë sistem të ndjeshmërisë dhe riparimit të dëmtimeve.
Kur një qelizë e ndjen dëmtimin, një nga substancat që prodhon është një proteinë e quajtur c-GAS. Kjo luan disa role, por ajo që u interesonte këtyre shkencëtarëve është se te njerëzit, ajo ndërhyn dhe pengon procesin me të cilin ADN-ja ribashkohet.
Shkencëtarët mendojnë se kjo ndërhyrje mund të nxisë kancerin dhe të shkurtojë jetëgjatësinë tonë.
Megjithatë, te minjtë e zhveshur nishanorë, studiuesit zbuluan se e njëjta proteinë bën të kundërtën. Ndihmon trupin të riparojë fijet e ADN-së dhe e mban të paprekur kodin gjenetik në secilën qelizë.
Profesori Gabriel Balmus studion riparimin e ADN-së dhe plakjen në Universitetin e Kembrixhit. Ai tha se zbulimi ishte emocionues dhe “maja e ajsbergut” kur bëhet fjalë për të kuptuar pse këto kafshë jetojnë jetë kaq të gjata.
“Mund ta mendoni c-GAS-in si një copë biologjike Lego – e njëjta formë bazë tek njerëzit dhe minjtë e zhveshur urithë, por në versionin e miut urithë disa lidhës janë të përmbysur, duke i lejuar asaj të ndërtojë një strukturë dhe funksion krejtësisht të ndryshëm”, tha ai.
Gjatë miliona viteve evolucion, shpjegoi Prof Balmus, minjtë e zhveshur duket se e kanë rilidhur të njëjtën rrugë dhe “e kanë përdorur atë në avantazhin e tyre”.
“Ky zbulim ngre pyetje themelore: si e riprogramoi evolucioni të njëjtën proteinë për të vepruar në të kundërt? Çfarë ndryshoi? Dhe a është ky një rast i izoluar apo pjesë e një modeli më të gjerë evolucionar?”
Më e rëndësishmja, shkencëtarët duan të dinë se çfarë mund të mësojnë nga këta brejtës për të përmirësuar shëndetin e njeriut dhe për të zgjatur cilësinë e jetës me kalimin e moshës.
“Mendoj se nëse mund të riorganizojmë biologjinë e miut të zhveshur urith”, tha Prof Balmus, “mund të sjellim disa terapi shumë të nevojshme për një shoqëri në plakje”.