Sa minuta duhet të ecni çdo ditë për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës

Ecja është një mjet i fuqishëm për shëndetin tonë fizik dhe mendor, ndoshta edhe më i fuqishëm se sa mendojmë.

Ecja rreth 21 minuta në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 30%, sipas një raporti special të Harvard Health të botuar në 2017. Raporti sugjeron gjithashtu se ecja “është treguar se zvogëlon rrezikun e diabetit dhe kancerit, ul presionin e gjakut dhe kolesterolin dhe ju mban mendërisht të mprehtë”.

Pavarësisht nga mosha apo historia juaj shëndetësore, ecja është e dobishme

“Ecja e vazhdueshme është një formë e shkëlqyer e ushtrimeve që redukton vdekshmërinë kardiovaskulare … dhe shpesh lidhet me zakone dhe sjellje të tjera të shëndetshme,” tha Dr. Tamanna Singh, bashkëdrejtore e qendrës së kardiologjisë sportive në Cleveland Clinic. Dhe, ndonëse ecja nuk shoqërohet me të njëjtin lloj sforcimi energjie si klasat e rrotullimit ose vrapimet me intervale, është po aq e vlefshme dhe mund t’i ndihmojë njerëzit e të gjitha moshave dhe prejardhjeve shëndetësore të përmirësojnë rezultatet e tyre shëndetësore.

Nëse keni nevojë për motivim, provoni të ecni me një mik

Singh tha se të shkosh për një shëtitje me miqtë është një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar përgjegjësi si për ju ashtu edhe për miqtë tuaj në këmbë. Mendoni pak: Ka më shumë gjasa të lidhni atletet tuaja nëse shoku juaj po shkon për t’ju takuar për një shëtitje që keni rënë dakord në fillim të javës. “Ju do të mbani njëri-tjetrin përgjegjës për të zhvilluar një zakon të ecjes dhe për t’iu përmbajtur atij,” tha Singh.

Ju gjithashtu mund të dëgjoni muzikë ose një podcast gjatë ecjes tuaj

Nëse jeni më shumë një ushtrues i vetëm, Singh sugjeroi që të ruani një podcast të mirë, audiolibër ose kolonë zanore për shëtitjet tuaja për t’i bërë ato më të këndshme. Provoni t’i thoni vetes se këto gjëra mund t’i dëgjoni vetëm gjatë shëtitjeve tuaja.