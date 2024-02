Sa kafe duhet të pini për të humbur në peshë? Studimi që vërteton vetitë e kafes

Një studim i kryer nga hulumtuesit në Shkollën e Shëndetit Publik Harvard T.H. Chan ka zbuluar se konsumi i katër filxhanëve të kafesë çdo ditë mund të ulë përqindjen e yndyrës në trup rreth 4%. Ky studim, i kryer përgjatë 24 javëve me pjesëmarrjen e 126 të rriturve me mbipeshë që nuk ishin të ndjeshëm ndaj insulinës, tregoi se katër filxhanë kafeje në ditë janë të lidhura me humbje të modestë të yndyrës në trup.

Sa Kafe duhet të Pini?

Sipas “The Nutrition Twins”, numri magjik është rreth 200 deri në 400 mg kafeinë çdo ditë, në varësi të madhësisë së trupit tuaj. Kjo korrespondon me rreth dy deri në pesë filxhanë kafeje në ditë. Megjithatë, është thelbësore të keni parasysh fortësinë e këtyre filxhanëve!

Kujdes me produktet ekstra

Është e rëndësishme të theksohet se shtimi i kremrit, qumështit të plotë, ose sheqerit në kafenë tuaj mund të anulojë lehtësisht çdo kalori që digjni nga kafeja. Studimet e reja të botuara në “Clinical Nutrition” kanë zbuluar se pirja e një filxhani kafeje në ditë mund të ndihmojë në humbjen e peshës, por shtimi i një lugë çaji sheqer e anulon këtë përfitim.

Si Ndihmon Kafeja në Humbjen e Peshës?

Kafeja mund të jetë një mjet i dobishëm në përpjekjet tuaja për të humbur peshë për disa arsye:

Kafeina: Kafeina ka efekte termogjenike që mund të përshpejtojnë metabolizmin, duke ju ndihmuar të digjni më shumë kalori. Disa studime kanë treguar se ajo mund të ndihmojë në uljen e peshës së trupit dhe yndyrës në trup.

Ulja e Oreksit: Kafeja mund të frenojë oreksin dhe të reduktojë ndjenjën e urisë. Studimet tregojnë se pirja e kafesë para një vakti mund të ulë kaloritë që konsumoni në vaktin në vijim, madje edhe nëse e pini kafenë deri në katër orë para një vakti.

Acidi Klorogjenik: Kafeja përmban acid klorogjenik, i cili është parë të rrisë djegien e yndyrës dhe mund të ndihmojë në ngadalësimin e përthithjes së të karbohidrateve.

Kafeja jo vetëm që mund të ju ndihmojë të filloni ditën tuaj me energji, por edhe mund të luajë një rol të rëndësishëm në përpjekjet tuaja për të humbur peshë. Megjithatë, është thelbësore të konsumoni kafe përbërës shtesë si sheqeri, ëmbëlsuesit artificialë, ose kremrat e ëmbëlsuar, pasi ato mund të kthejnë përbërësin tuaj të dobishëm në një burim të shtuar të sheqerit dhe kalorive./AgroWeb