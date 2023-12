Renditja, si sillen shenjat e horoskopit për festa, ja kush bën dhurata më të mira

Jemi në sezon festash dhe rrjedhimisht edhe në sezon shkëmbimesh dhuratash.

Në listën e mëposhtme do të gjeni të renditura shenjat e horoskopit në rolin e dhuruesit, nga më i miri te më i keqi:

1.Ujori – Sepse ata jetojnë për të ndihmuar njerëzit e tjerë dhe janë shumë të zhytur në mendime për t’i bërë atyre dhurata të shkëlqyera

2.Gaforrja – Gaforret janë sentimentale dhe vlerësuese për ata që kanë afër. Për shkak të kësaj ata mund t’ju japin një dhuratë të menduar që do t’ju bëjë të qani.

3.Peshqit – Një nga cilësitë e tyre është aftësia për të mbajtur dhembshuri për të tjerët. Ata nuk do t’ju kërkojnë listën tuaj të dhuratave, ata thjesht e dinë disi se çfarë dëshironi.

4.Akrepi – Akrepat bëjnë miq të shkëlqyer. Ata mbajnë në mendje të dashurit e tyre dhe do t’ju bëjnë një dhuratë që mund të jetë një shaka e brendshme që vetëm ju të dy do ta kuptonit.

5.Shigjetari – Një shenjë shumë bujare, Shigjetarët duan të bëjnë dhurata. Ata mund të thyejnë buxhetin, por do t’ju gjejnë diçka që do t’ju pëlqejë.

6.Virgjëresha – Duke i kushtuar vëmendje detajeve, Virgjëreshat kanë aftësinë t’ju bëjnë një dhuratë bazuar në vëzhgimet e tyre. Ata do të përpiqen t’ju japin diçka që i përshtatet stilit tuaj të jetesës.

7.Peshorja – Peshoret i duan festat sepse i bashkojnë njerëzit. Ata do t’ju bëjnë një dhuratë të mirë edhe nëse nuk u merrni asgjë, sepse ata janë thjesht njerëz të mirë.

8.Binjakët – Me natyrën e tyre të paparashikueshme, është vërtet e vështirë të dini se çfarë lloj dhurate po merrni nga një Binjak. Ajo ose do të jetë diçka që ju pëlqen ose diçka që do ta ridhuroni.

9.Demi – Demi do t’ju marrë diçka që ju nevojitet. Ata do t’ju pyesin troç se çfarë dëshironi në vend që t’ju habisin.

10.Bricjapi – Ashtu si Demi, Bricjapi do t’ju marrë diçka të dobishme; diçka që balancon atë që dëshironi dhe atë që keni nevojë.

11.Luani – Luanët priren të jenë bujarë, por ndonjëherë japin dhurata që u përkasin më shumë atyre sesa juve. Si për t’ju marrë bileta për një koncert ku mund të shkoni të dy.

12.Dashi – Në vendin “e fundit” është Dashi. Dashi nuk është planifikues. Ata do t’i bëjnë gjërat në minutën e fundit dhe dhuratat e tyre mund të jenë më shumë për komoditet sesa për mendim.