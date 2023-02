Regjimi i duhur ushqimor që ndihmon për reumatizmën, çfarë duhet të dini

Pacientët reumatikë përjetojnë shumë kufizime. Nyjet e fryra dhe dhimbjet e forta i bëjnë të vështira edhe aktivitetet e përditshme.

Për të mbështetur terapinë me medikamente dhe terapinë fizike, pacientët me reumatizëm duhet t’i kushtojnë vëmendje një regjimi ushqimor korrekt. Kjo mund të lehtësojë dhimbjet e lidhura me inflamacionin dhe të zvogëlojë nevojën për qetësues.

Terapia për trajtimin e reumatizmës përbëhet nga tre shtylla:

Trajtimi përmes medikamenteve bazë është thelbësor për të ndaluar shkatërrimin progresiv të kyçeve. Ka edhe qetësues që lehtësojnë dhimbjet e lidhura me inflamacionin.

Masat fizike si terapia profesionale dhe terapia përmes lëvizjeve. Ato forcojnë muskujt dhe ruajnë funksionin dhe lëvizshmërinë e kyçeve.

Dieta ushqimore miqësore ndaj reumatizmës, e cila fokusohet te konsumimi i mishit të peshkut dhe shpendëve, si edhe te frutat, perimet dhe produktet me drithëra të plota. Ky regjim ushqimor mund të ndihmojë në reduktimin e proceseve inflamatore në kyçe dhe simptomave të lidhura me to. Përveç kësaj, një dietë e tillë ndihmon në uljen e peshës dhe në këtë mënyrë lehtëson kyçet.

Dietë me pak yndyrë dhe proteina

Studimet shkencore kanë treguar se ushqimet e kafshëve me yndyrë të lartë përmbajn substanca që nxisin gjithashtu inflamacionin e kyçeve. Kjo përfshin acidin arachidonic, një acid yndyror omega-6 që shërben si një lëndë fillestare për substancat inflamatore. Duke reduktuar marrjen e ushqimeve që përmbajnë acid arachidonic, materiali ndërtimor për këto substanca mund të tërhiqet nga trupi dhe mund të reduktohet shtrirja e reaksioneve inflamatore të kyçeve. Prandaj, produktet me yndyrë shtazore mund të konsumohen vetëm një ose dy herë në javë nga personat që vuajnë nga reumatizma. Vezët dhe të brendshmet duhet të eliminohen plotësisht nga menuja ditore. Në vend të këtyre produkteve, mund të përdoren produkte qumështi me pak yndyrë që përmbajnë më pak acid arachidonic.

Shumë peshk për reumatizmën

Kundërshtari më i rëndësishëm i acidit arachidonic është acidi eicosapentaenoic (EPA), një acid yndyror omega-3. Ai pengon formimin e ndërmjetësve inflamatorë dhe në këtë mënyrë mund të ndihmojë në zbutjen e dhimbjeve të kyçeve. Acidet yndyrore omega-3 përmbahen në peshqit e freskët të detit si harenga, salmoni, skumbri dhe vajrat vegjetale me cilësi të lartë si ai i grurit, farat e lirit dhe vaji i arrës. Të paktën dy vakte peshk duhet të konsumohen në javë.

Shumë fruta dhe perime

Në rastin e inflamacionit të kyçeve, çlirohen gjithnjë e më shumë përbërje të dëmshme të oksigjenit, të ashtuquajturat radikale. Antioksidantët si vitamina C dhe E ndihmojnë në neutralizimin e efekteve të këtyre radikalëve të lirë. Prandaj, njerëzit me reumatizëm kanë një nevojë shumë të madhe për këto vitamina: ata shpesh kanë nivele më të ulëta të vitaminës E dhe zinkut sesa njerëzit e shëndetshëm, edhe pse trupi i tyre ka nevojë të madhe për këto mikroelemente. Prandaj, frutat dhe perimet e freskëta si dhe produktet me drithëra integrale duhet të jenë pjesë e menusë ditore për pacientët me reumatizëm.