Reçel me Petale Trëndafili, pergatitja

Trëndafilat janë ndër lulet më të bukura që përdoren jo vetëm për dekorim por edhe në kuzhinë.

Me petalet e shumë prej trëndafilave që çelin mbi tokë, shumë gatime përfitojnë një shije më të plotë dhe unike.

Aroma e trëndafilave nuk ka të dytë.

Atë mund ta dallojmë symbyllur në mesin e shumë aromave të tjera.

Paraqitja e trëndafilit është po aq e mrekullueshme sa shija e tij, ndaj me plot të drejtë, trëndafili gjen një vend të merituar në kuzhinë.

Në mesin e ëmbëlsirave që mund të gatuajë një amvisë, gjendet edhe reçeli i petaleve të trëndafilit i cili është një delikatesë mjaft joshëse për shqisat, recetën e të cilit AgroWeb.org e sjell më poshtë.

Përgatitja e Reçelit Unik me Petale Trëndafilash

Përbërësit

300 gramë petale trëndafili të bardhë ose të kuq

2 filxhanë çaj sheqer

4 gota e gjysmë me ujë

Lëngu i dy limonëve

Përgatitja

Lajini petalet me ujë të bollshëm.

Në fund të secilës petale gjendet një shirit i bardhë që duhet prerë.

Më pas, AgroWeb.org ju udhëzon të hidhni petalet në një enë dhe t’i spërkatni bollshëm me gjysmën e sheqerit.

Fërkojini me duar dhe më pas mbulojeni enën me një mbështjellëse plastike.

Enën vendoseni në një vend të freskët ose në frigorifer dhe mbajeni gjatë gjithë natës.

Sheqerin e mbetur hidheni në një tigan bashkë me ujin dhe lëngun e limonit.

Në vijim, AgroWeb.org ju udhëzon të shtoni edhe farat e limonëve të cilët ofrojnë pektinë, një substancë e cila ofron dendësinë e duhur të reçelit. (Farat e limonit do t’i largoni pasi të jetë përgatitur reçeli dhe para se ta hidhni në kavanoz).

Më pas, shtoni petalet e trëndafilit dhe lërini të ziejnë për 20 minuta në zjarr të ngadaltë.

Rriteni temperaturën dhe lëreni reçelin të ziejë për 5 minuta të tjera deri sa lëngu të trashet.

Hidheni reçelin në një kavanoz të pastër dhe të sterilizuar, mbylleni me kapak dhe vendoseni në një vend të freskët e të errët./AgroWeb