Hidhet me parashutë, Reali gjobit Benzemanë

Karim Benzema me sa duket e adhuron rrezikun, por dicka e tillë nuk i pëlqen aspak Realit të Madridit. Sulmuesi francez është hedhur me parashutë gjatë kohës kur skuadra ndodhej në Dubai, foto e akrobacive të tij ajrore kanë bërë xhiron e botës në internet dhe Reali i Madridit është gati që ta gjobisë.

Francezi është hedhur bashkë me një instruktor nga një lartësi prej 4 300 metrash, dhe natyrisht që dicka e tillë nuk mund t'i pranohet nga Reali që i ka ndaluar aktivitete të tilla në rregulloren e brendshme të klubit, pasi konsiderohen me rrezik të lartë për lojtarë që paguhen me miliona Euro dhe tani Benzema rrezikon të marrë një gjobë të majme.

Qendërsulmuesi francez që paguhet nga Reali 7 milionë Euro në sezon, nuk është hera e parë që bën gjëra të tilla, në 2009 u përfshi në dy aksidente brenda pak ditësh dhe në 2011 u bë protagonist i një gare me shpejtësi të lartë në Ibiza, ndërsa dy vite më parë i hoqën patentën dhe e gjobitën me 18 mijë Euro pasi u kap nga policia duke i dhënë makinës me 216 km në orë.

Tani rrezikon një gjkobë shumë më të majme nga Reali që nuk fal për gjëra të tillë, klubi merenges gjobiti kohë më parë edhe Iker Casillas pasi kishte drejtuar një motorr Vespa bashkë me të fejuarën e tij Sara Carbonero, ndërsa Illaramendi u ndëshkua pasi kishte provuar të bënte toreadorin i maskuar si Batman gjatë karnavaleve.