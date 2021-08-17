Psikologët: Këto 7 shenja tregojnë që ju jeni martuar me personin e duhur
Dashuria e vërtetë mund të jetë e vështirë për tu gjetur. Por pasi të gjendet, vetë jeta bëhet më e lehtë, shpresojmë...Mund të të bëjë të ndihesh sikur po noton mbi re ose do të të mbajë gjatë natës me një mendim të keq, varet gjithmonë nga partneri që keni zgjedhur! Ne kemi mbledhur shenjat më të besueshme nga psikologët, që tregojnë nëse e keni gjetur dashurinë e vërtetë apo jo!
Lexoni mendjen e njëri-tjetrit
Kjo nuk është një stërvitje romantike! Studimi psikologjik vërteton se dashuria në të vërtetë mund të ndihmojë sistemin tuaj nervor të përputhet me tjetrin tuaj të rëndësishëm. Pasi të kaloni mjaft kohë së bashku, do të kuptoni ndjenjat, mendimet dhe reagimet e partnerit. Kjo lidhje është më shumë sesa ta njohësh dikë me të vërtetë mirë. Ju mund të kuptoni njëkohësisht dhe pa mundim njëri-tjetrin, madje edhe në heshtje të plotë.
Ndani të njëjtat ide për të ardhmen
Sapo të gjeni dashurinë e jetës suaj, është koha të "mendoni si çift"! Ju do doni që të jeni të pranishëm në vitet e ardhshme të jetës së partnerit, kështu që do të ëndërroni më mirë të ardhmen së bashku. Ju nuk do të duhet të shkoni pas të njëjtave aspirata. Gjetja e lirisë për të qenë së bashku është një nga shtyllat më të rëndësishme të një historie dashurie gjatë gjithë jetës.
Mendoni se ia vlen
Angazhimi është jetik për ruajtjen e një marrëdhënieje, veçanërisht nëse ne po flasim për martesën dhe nuk është gjithmonë një paketë all inclusive. Ju duhet të bëni kompromise dhe kjo nuk është një befasi. Por kur është e drejtë, ju do ta bëni atë në mënyrë instiktive. Psikologët në Universitetin Kobe në Japoni tregojnë se pa asnjë sakrificë, marrëdhëniet nuk do të zgjasin shumë. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të ndryshoni ose të hiqni dorë nga integriteti juaj. Ju thjesht duhet të jeni mjaft të moderuar në lidhje me veprimet tuaja për të krijuar hapësirë për lumturinë e personit tjetër.
Truri juaj funksionon ndryshe
Neve na pëlqen të mendojmë për zemrën kur bëhet fjalë për temën e dashurisë, por gjithçka ndodh në kokë. Një studim i bërë nga Universiteti Stony Brook në New York ka treguar sesi ndikohen reagimet e trurit nga dashuria. Kur mendoni për një, qendra e shpërblimit në trurin tuaj është e stimuluar, duke rritur nivelin e dopaminës. Ju gjithashtu mund të thoni që ndjeni flutura në stomakun tuaj.
Ju bëheni mbështetja e njëri-tjetrit
Në fund të një dite të gjatë, ju do të gjeni nxitjen që ju nevojiten me shokun tuaj të shpirtit. Duke qenë nxitës i tifozërive të njëri-tjetrit gjatë rrugës, ju kurrë nuk do të ndiheni të dekurajuar ose të papërshtatshëm. Dëgjimi i fjalëve mbështetëse nga personi që ju pëlqen më shumë do ju bëjë që ta doni veten edhe më shumë.
Ndiheni të kënaqur pa asnjë përpjekje shtesë
Ju nuk do të shndërroheni në një person, i cili flet për marrëdhëniet gjatë gjithë kohës, sepse nuk keni asgjë për t'u dëshmuar të tjerëve. Llogaritë e tua të mediave sociale nuk do të përmbyten me fotografitë e çiftit tuaj, sepse nuk ke kohë për ato gjëra ndërsa përqendrohesh në vetë marrëdhënien që po ndërton.
Ju dëshironi ta prezantoni me familjarët tuaj
Psikologjia themelore thotë se të gjithë kemi nevojë për miratim në jetën tonë dhe nëse vjen nga të dashurit tanë, është veçanërisht e kënaqshme. Duke përfshirë njerëzit që janë të veçantë për ne, ne riprodhojmë lumturinë tonë. Kur ta takoni atë, i njëjti instinkt do të fillojë dhe do të ndjeheni të paduruar për ta prezantuar atë me familjen dhe miqtë e afërt. Gjithashtu, është e dobishme të krijoni një sistem mbështetës të besueshëm rreth romancës suaj.