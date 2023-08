Pse duhet të hani kokoshka në vend të patatinave?

Janë vetëm tre këshilla të thjeshta për ta bërë dietën tuaj më të shëndetshme. Për shkak se bërja e ndryshimeve të mëdha ndonjëherë mund të duket dërrmuese, mund të jetë më mirë të filloni me disa më të vogla. Dhe ka më shumë gjasa të menaxhoni ndryshimin duke filluar me një gjë në një kohë sesa duke i bërë të gjitha menjëherë.



Shtoni më shumë kos në dietën tuaj

Kosi përmban rreth 10 gram proteina për 100 gram dhe është ai që ju mban të ngopur për më gjatë. Ndërsa, kosi i kulluar përmban më pak karbohidrate dhe është një zgjedhje ideale për snack.

Hani vezë për mëngjes

Vezët janë jashtëzakonisht të shëndetshme, veçanërisht nëse i hani për mëngjes. Është i pasur me proteina të cilësisë së mirë dhe shumë lëndë ushqyese që nuk i merrni shpesh, si kolina. Ngrënia e tyre për mëngjes rrit ndjenjën tuaj të ngopjes dhe është treguar se i bën njerëzit të konsumojnë më pak kalori në vaktet e mëvonshme. Për shembull, një studim me 50 njerëz zbuloi se ngrënia e një mëngjesi me bazë vezësh uli nivelet e urisë së pjesëmarrësve dhe numrin e kalorive që ata konsumuan më vonë gjatë ditës, krahasuar me një mëngjes me bazë drithëra.



Zgjidhni kokoshkat sesa patatinat

Mund të tingëllojë e çuditshme, por kokoshka është një drithë e plotë që është e mbushur me lëndë ushqyese dhe fibra. Një porcion 100 gram kokoshka përmban 387 kalori dhe 15 gram fibra, ndërsa e njëjta sasi patatinash përmban 532 kalori dhe vetëm 3 gram fibra. Pra, nëse doni një meze të lehtë të shëndetshme, provoni të bëni kokoshkat tuaja në shtëpi, duke përdorur pak vaj vegjetal dhe jo gjalpë. Megjithatë, është e vetëkuptueshme që kokoshkat e paketuara mund të përmbajnë yndyrë të shtuar, sheqer dhe kripë dhe padyshim nuk është një zgjedhje më e mirë se patatina.