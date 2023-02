Probleme me peshën? Ja katër gjëra që duhet të bëni çdo ditë për të humbur kile

Nëse nuk jeni të kënaqur kur shihni numrat në peshore, është koha për të bërë disa ndryshime në rutinën tuaj të përditshmërisë. Dieta dhe ushtrimet luajnë një rol të rëndësishëm në humbjen e peshës dhe yndyrës së tepërt, dhe eatthis.com ndan këshilla për pesë gjëra të vogla që mund të bëni çdo ditë për të humbur peshë.

Pra, shtoni këto gjëra të vogla në jetën tuaj të përditshme dhe do të shihni që numrat e shfaqur në peshore janë më të ulët.

Rritni marrjen e proteinave në mëngjes

Ka shumë studime që lidhin konsumin e proteinave me humbjen e peshës. Për shembull, hulumtimi i publikuar në The American Journal of Clinical Nutrition raporton se dietat me proteina më të larta janë treguar të jenë të suksesshme në trajtimin e obezitetit.

Pra, nëse doni të humbni shumë peshë, një zakon i vogël që mund të përfshini në fillim të ditës tuaj është të rrisni proteinat në mëngjes. “Ky ndryshim i vetëm zakoni mund t’ju krijojë sukses për humbje peshe gjatë gjithë ditës,” shpjegon Melissa Mitri, shkrimtare dhe pronare e Melissa Mitri Nutrition. “Kur merrni mjaftueshëm proteina në mëngjes ndihmon në kontrollin e oreksit tuaj. Kjo mund të çojë në më pak ngrënie të tepërt dhe më pak dëshira më vonë gjatë ditës, duke reduktuar natyrshëm marrjen e përgjithshme të kalorive.”

Ulni sasinë e alkoolit që konsumoni

Shishja juaj e preferuar e verës së bardhë nuk është zgjidhja më e mirë nëse doni të humbni peshë. Në fakt, pirja e alkoolit është një mënyrë e sigurt për të marrë kalori shtesë!

“Alkooli është plot me kalori boshe dhe sheqer dhe mund të çojë në fryrje dhe zgjedhje ushqimore jo të shëndetshme”, thotë Mitri. Kufizimi i alkoolit sa më shumë që të jetë e mundur do t’ju ndihmojë të humbni peshë më shpejt.

Nëse dëshironi të humbni peshë, një tjetër gjë që duhet të hiqni dorë është sheqeri i shtuar. Artikuj si lëngjet, pijet e gazuara, pijet energjike, kafetë me sheqer, karamele, bare proteinash, kos me fruta dhe produkte të tjera të paketuara janë plot me sheqerna të shtuara që duhet t’i shmangni.

“Shikoni për “sheqer të shtuar” në etiketë dhe synoni më pak se 24 gramë në ditë për gratë dhe më pak se 36 gramë për një burrë”, sugjeron Mitri.

Sipas Hub At Work të Universitetit Johns Hopkins, pirja e mjaftueshme e ujit mund të përshpejtojë metabolizmin tuaj, dhe t’i bëjë stërvitjet tuaja më produktive. Të gjithë këta janë faktorë kyç që mund të ndihmojnë në përpjekjet tuaja për të humbur peshë.

“Konsumimi i ujit gjatë ditës nxit humbjen e peshës, veçanërisht kur pini një gotë para ngrënies”, shpjegon Mitri. “Ai ndihmon në përmirësimin e tretjes, ju jep energji dhe frenon oreksin tuaj. Një studim hulumtues tregoi se ata që pinin një gotë ujë para vaktit hanin më pak dhe ndiheshin më të ngopur”.