Probleme me “Facebook”, mijëra përdorues hasin vështirësi në përdorim

Facebook ka pasur probleme në orën e fundit, pasi mijëra përdorues kanë vështirësi me hyrjen në platformë.

Sipas raportimeve të bëra në Downdetector, 76% e përdoruesve kanë raportuar një problem me funksionimin e Facebook, lidhur me lidhjen me kompjuter dhe jo me celularin.

Më shumë se 1000 raporte përdoruesish u vunë re brenda pak minutash. Para disa ditësh një problem pati edhe Messenger.