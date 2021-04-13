Probleme me dëgjimin dhe shikimin, ja arsyet pse nuk duhet ta teproni me konsumimin e peshkut
Mjekët sugjerojnë që peshku nuk duhet të mungojë disa herë në javë në tavolinën tonë, pasi avantazhet janë të mëdha. Ndërkohë, një studim tjetër, nxjerr anën negative të peshkut, nëse konsumohet më shumë se ç’duhet. Shkak është merkuri që peshku ka dhe që ndikon negativisht në shëndetin e njeriut.
Bëhet me dije se metal merkuri është metal toksik dhe konsumimi i tepër, në këtë rast, i peshkut, mund të ketë pasoja me helmim me efekte si dëmtimi i dëgjimit, shikimit dhe koordinimit dhe disa mund të përjetojnë dobësi të muskujve.