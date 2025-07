"Prisni një luftë të madhe midis Perëndimit dhe Lindjes"/ Ky është parashikimi i Baba Vangës që po frikëson gjithë botën

Mistikja e famshme Baba Vanga ndërroi jetë në vitin 1996, por ka shumë që besojnë se parashikimet e saj ende po realizohen deri më sot. Dhe një paralajmërim i frikshëm i ka shqetësuar disa.

Bullgarja e kaloi pjesën më të madhe të viteve të jetës së saj duke jetuar në fshatin malor Rupite, larg qendrave të fuqisë globale. Thuhet se aftësitë e saj të supozuara për të parashikuar të ardhmen i lejuan asaj të shihte ngjarje të rëndësishme, shumë vite para se ato të ndodhnin.

Tani, ndërsa tensionet vazhdojnë midis Iranit dhe Izraelit, ata që e kanë ndjekur punën e Vangës gjatë viteve kanë vënë re një parashikim shqetësues që ajo kishte bërë për vitin 2025.

“Sapo të bjerë Siria, prisni një luftë të madhe midis Perëndimit dhe Lindjes. Në pranverë, do të fillojë një luftë në Lindje dhe do të ketë një Luftë të Tretë Botërore. Një luftë në Lindje që do të shkatërrojë Perëndimin".

Një nga parashikimet e frikshme të Baba Vangës fatkeqësisht ka ndodhur. Bëhet fjalë për tërmetin shkatërrues e vdekjeprurës në Azinë Juglindore, një profeci që rezultoi e vërtetë, duke u marrë jetën rreth 2700 personave.

Legjenda bullgare, emri i së cilës është Vangeliya Pandeva Gushterova, vdiq në moshën 84 vjeçare në vitin 1996, por emri i saj vijon e përmendet për shkak të parashikimeve që ka bërë. E verbër që në fëmijërinë e hershme, ajo thoshte se fuqitë e saj i kishte marrë gjatë një stuhie të tmerrshme.