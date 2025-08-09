Praktika japoneze që na ndihmon të ndihemi të ngopur me më pak ushqim
Në kërkim të një diete që të ndihmon të hash më mirë dhe të mos tepruar, dieta tradicionale e Okinawas në Japoni është një model që vlen t’i japim vëmendje. Ky ishull, pjesë e Zonës Blu ku njerëzit jetojnë shumë gjatë, ka një regjim ushqimor dhe mënyrë të ngrënies që i bën banorët të ndihen të ngopur me më pak kalori dhe të shëndetshëm.
Çfarë është dieta e Okinawas?
Në thelb, kjo dietë përfshin:
• Ushqime me pak kalori, por shumë fibra dhe antioksidantë;
• Patate të ëmbla, soja dhe produktet e saj;
• Perime me gjethe jeshile, thjerrëza, kërpudha, alga deti dhe peshk;
• Pak mish, kryesisht derr, dhe shumë fruta të freskëta;
• Erëza me vlera anti-inflamatore si shafrani, xhenxhefili dhe hudhra;
• Pak ose aspak ushqime të përpunuara, sheqer të rafinuar dhe produkte qumështi.
Studimet tregojnë se kjo dietë ndihmon në uljen e sheqerit dhe kolesterolit në gjak, përmirëson mikrobiomën e zorrëve dhe mbron trurin nga sëmundjet kronike.
Sekreti i vërtetë: hara hachi bu
Përveç ushqimit, japonezët praktikojnë “hara hachi bu” – ndalojnë së ngrëni sapo ndihen rreth 80% të ngopur. Truri ka një vonesë disa minutëshe për të dërguar sinjalin e ngopjes, ndaj kjo metodë shmang ngrënien e tepruar.
Çfarë mësojmë nga kjo?
• Mos syno të hash derisa të ndihesh plot 100%, sepse do të hash më shumë se duhet;
• Zgjidh ushqime natyrale, të pasura me fibra dhe antioksidantë;
• Mbaje vakte të vogla dhe aktive gjatë ditës.
Kjo nuk është thjesht dietë, është mënyrë jetese që ka sjellë jetëgjatësi dhe shëndet të mirë për banorët e Okinawas. Në vend të metodave të komplikuara, kjo qasje e thjeshtë dhe e provuar mund të jetë çelësi për të kontrolluar peshën dhe për të ndjerë ngopje me më pak ushqim.