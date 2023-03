“Po kaloni një periudhë shetesuese”, zbuloni surprizat e yjeve për sot

Dashi

Është dita e duhur për të kompensuar terrenin e humbur në dashuri. Në punë do të përballeni me zgjedhje të rëndësishme por ka ardhur koha që t’i jepni drejtim jetës suaj profesionale. Ju duhet të kuptoni se në cilën rrugë të shkoni.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të mërkurën do të jeni gjithmonë shumë kritikë ndaj të tjerëve, por nëse i prishni pak muret do të keni mundësi të keni takime shumë interesante. Në punë duhet të jeni të qetë. Më e mira do të vijë së shpejti.

Binjakët

Dashuria duhet jetuar më me qetësi dhe nëse takoni njerëz të rinj, mos i nënvlerësoni. Në punë tregohuni të hapur ndaj gjërave të reja sepse do ju japin shumë kënaqësi. Jeni shumë të furishëm dhe rrezikoni të bëni gabime.

Gaforrja

Hëna është e favorshme prandaj lajme të shkëlqyera në fushën sentimentale. Në punë jeni në kërkim të qetësisë por do të vijë së shpejti. Gjithçka funksionon, ju duhet vetëm pak durim. Gjithçka rregullohet.

Luani

Të mërkurën ky është një moment i mirë për çiftet që duan njëri-tjetrin dhe fundjava do të japë shumë nga ky këndvështrim. Kini kujdes megjithatë në punë sepse mund të mbeteni me një grusht miza në dorë.

Virgjëresha

Po kaloni një periudhë paksa të shqetësuar në dashuri, por keni nevojë për pak durim. Në punë, nëse vijnë oferta të komplikuara, mos i pranoni domosdoshmërisht. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni, mos u nxitoni.

Peshorja

Dashuria mund të jetohet me zemër të lehtë falë një hënë të bukur. Në punë, kushtojini vëmendje aspektit financiar. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani portofoli juaj po qan. Mundohuni të kurseni para dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Akrepi

Të mërkurën bëni kujdes sepse Afërdita dhe Marsi janë paksa kritikë dhe mund të shkaktojnë grindje. Në punë Jupiteri dhe Mërkuri ndihmojnë për të përballuar problemet ligjore.

Shigjetari

Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur keqkuptime. Në punë ndiheni shumë kreativë dhe do keni edhe kënaqësi të mëdha.

Bricjapi

Këtë ditë të mërkurë hëna është në anën tuaj, kështu një lajm i mirë për ata që kërkojnë dikë. Në punë mund të ndiheni nën presion por mos i shtyni angazhimet e marra.

Ujori

Këtë të mërkurë do keni një nevojë të madhe për t’u qetësuar nga pikëpamja e dashurisë, por për këtë do të duhet të prisni fundin e muajit. Puna është në fazën e rikuperimit.

Peshqit

Të mërkurën kushtojini vëmendje kësaj dite e cila është paksa e ngatërruar sentimentalisht për shkak të hënës së kundërt. Idetë e mira vijnë në punë falë një tranziti të këndshëm të Jupiterit që duhet shfrytëzuar në maksimum.