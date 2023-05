Pesë ‘vrasësit’ e heshtur që stimulohen nga mungesa e kujdesit për dhëmbët tuaj

Higjiena e dobët orale nuk është vetëm e pakëndshme, por mund të shkaktojë edhe probleme serioze shëndetësore.

Sipas ekspertëve sëmundja e mishrave të dhëmbëve mund të çojë në një sërë sëmundjesh vdekjeprurëse që prekin zemrën, trurin dhe mushkëritë.

Bakteret në gojë gjithashtu mund të hyjnë në qarkullimin e gjakut, duke shkaktuar një sërë problemesh për organet e trupit.



Dr. Nigel Carter, nga Fondacioni i Shëndetit Oral në Britaninë e Madhe tha: “Ashtu si pjesa tjetër e trupit, goja është e ngarkuar me baktere dhe ndërsa shumica e baktereve janë të padëmshme, disa mund të shkaktojnë sëmundje.

Së bashku me inflamacionin e lidhur me një formë të rëndë të sëmundjes së mishrave të dhëmbëve, ato mund të luajnë një rol në disa sëmundje, duke përfshirë sëmundjet e zemrës”.

Sëmundjet e zemrës

Njerëzit me sëmundje të mishrave të dhëmbëve kanë gati dy herë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundje koronare të zemrës. Bakteret në gojën tuaj mund të prodhojnë proteina në gjakun tuaj që shkaktojnë bllokime në arteriet, duke çuar potencialisht edhe në një atak në zemër.

“Kur njerëzit kanë sëmundje të mishrave të dhëmbëve, mendohet se bakteret nga goja mund të hyjnë në gjakun e tyre. Bakteret prodhojnë proteina. Këto krijohen si pllaka në arterie që më pas mund të shkëputen duke shkaktuar bllokim të arterieve rreth zemrës, duke çuar në një atak në zemër”, tha Dr. Carter.

“Mpiksjet e gjakut mund të zvogëlojnë rrjedhën normale të gjakut, në mënyrë që zemra të mos marrë të gjitha lëndët ushqyese dhe oksigjenin që i nevojitet. Nëse rrjedha e gjakut ndikohet keq, kjo mund të çojë gjithashtu në një atak në zemër.”

Goditje në zemër

Në një mënyrë të ngjashme, infeksionet e gojës janë lidhur me goditjet në tru në disa studime. Ashtu si me lidhjen me problemet e zemrës, sëmundja e mishrave të dhëmbëve rrit dyfish rrezikun e sëmundjeve vdekjeprurëse.

Gjakderdhja e mishrave të dhëmbëve dhe inflamacioni mund të shkaktojnë ndryshime në mënyrën se si gjaku dhe oksigjeni hyn në trurin tuaj.

“Lidhja midis shëndetit të dobët oral dhe goditjeve në tru është shumë e ngjashme me atë të sulmeve në zemër. Ndërsa bakteret përgjegjëse për sëmundjet e mishrave të dhëmbëve gjejnë rrugën e tyre në qarkullimin e gjakut, nivelet e proteinave rriten.

Kjo ngritje mund të çojë në inflamacion në enët e gjakut, i cili zakonisht është një tregues i mirë se një person mund të jetë në rrezik më të lartë për të pësuar një goditje në zemër“, shpjegoi dentisti nga Mançesteri, Dr. Ben Atkins.

Diabeti

Sëmundja e mishrave të dhëmbëve ka më shumë gjasa të prekë njerëzit me diabet dhe anasjelltas. Njerëzit me diabet vuajnë më shumë nga infeksionet në përgjithësi dhe ata që nuk e dinë se e kanë këtë sëmundje janë veçanërisht të prekshëm.

Dr Carter tha: “Nëse keni diabet, është e rëndësishme që çdo sëmundje e mishrave të dhëmbëve të diagnostikohet, sepse mund të çojë në kontroll të dobët të sheqerit në gjak. Kjo do t’ju vinte në rrezik të komplikimeve diabetike”.

“Nëse jeni i prekur nga diabeti, do të keni edhe një rrezik në rritje për të humbur dhëmbët.”

Lindja e parakohshme

Gratë shtatzëna me sëmundje të mishrave të dhëmbëve kanë më shumë se tre herë më shumë gjasa të kenë një lindje të parakohshme ose të lindin një fëmijë me peshë të vogël.

Lindja para javës së 35-të ndodh në një nga katër gra shtatzëna me këtë sëmundje.

“Mendohet se sëmundja e mishrave të dhëmbëve mund të rrisë nivelet e kimikateve që sjellin lindjen.

Kërkimet sugjerojnë gjithashtu se gratë, sëmundja e mishrave të dhëmbëve të të cilave përkeqësohet gjatë shtatzënisë, kanë një rrezik edhe më të lartë për të bërë një lindje të parakohshme”, thotë Dr. Atkins.

Infeksionet e gjoksit

Infeksioni i gjoksit mund të shkaktohet nga thithja e pikave që përmbajnë baktere nga goja dhe fyti në mushkëri.

Kjo mund të çojë në pneumoni vdekjeprurëse ose të përkeqësojë gjendjen ekzistuese të mushkërive.

“Njerëzit me sëmundje të mishrave të dhëmbëve kanë më shumë baktere në gojën e tyre dhe për këtë arsye mund të kenë më shumë gjasa të marrin infeksione në gjoks.

Kjo prek veçanërisht njerëzit e dobët, të moshuar që mund të vdesin nga pneumonia e shkaktuar nga frymëmarrja e baktereve nga goja e tyre. Prandaj, higjiena e mirë orale për këtë grup njerëzish është veçanërisht e rëndësishme”, thekson Dr. Carter.