Pesë mënyra për të kuptuar nëse partneri juaj është i duhuri

Si ta kuptoni nëse partneri juaj është partneri ideal? E thjeshtë, ne kemi pesë metoda perfekte për ta zbuluar!

Ne e dimë që çdo marrëdhënie është unike dhe e veçantë dhe sigurisht që nuk mund ta përcaktojmë përsosjen e një çifti vetëm nga standardet tona. Sidoqoftë, këto pesë metoda mund të na ndihmojnë të zbulojmë disa aspekte të vogla të marrëdhënies tuaj që mund të na tregojnë nëse jeni në rrugën e duhur.

Partneri ideal, 5 mënyra për të zbuluar nëse juaji është “i duhuri”

Biseda të pafundme: nuk ka të bëjë vetëm me filma, libra ose thashetheme rreth miqve tuaj. Thjesht nuk mund të ndaloni së foluri me njëri-tjetrin! Gjithmonë keni diçka për t’i thënë njëri-tjetrit dhe së bashku nuk mërziteni kurrë. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju nuk mund të kaloni pesë minuta pa folur me njëri-tjetrin por që, midis jush, ka një shkëmbim të vazhdueshëm dhe të ndërsjellë të mendimeve.

Pëlqimi (edhe nëse ai nuk di të pyesë): Kjo nuk do të thotë që diskutimi mbi pëlqimin është ende i qartë për shumicën e njerëzve! Partneri juaj, edhe nëse ai ju do dhe ju ka njohur për një kohë të gjatë, duhet të ketë gjithmonë nevojë për pëlqimin tuaj (dhe, natyrisht, edhe tuajin) në lidhje me jetën tuaj të përbashkët.

Qëllime të ngjashme: ju mund të mos dëshironi pikërisht të njëjtat gjëra nga jeta, por partneri juaj ideal do të ketë të paktën qëllime të ngjashme me tuajat! Pavarësisht nëse është familja, puna apo edhe mënyra sesi duhet të jetohet jeta, ju dhe partneri juaj duhet të keni të njëjtin vizion. Ndoshta të dy dëshironi të shkoni në fshat ose të ndryshon qytet, jeni duke pritur një promovim në punë ose mendoni se adoptimi i një kafshe është lëvizja më e rëndësishme për të dy, nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që ju të keni të njëjtat qëllime (ose të ngjashme)!

Besimi: a e dini cila është një nga shenjat më të rëndësishme që partneri juaj është ideali? Midis jush ka besim të plotë dhe total… Ju nuk keni frikë se ai do t’ju tradhtojë me njerëz të tjerë, nuk keni frikë se një ditë “kështjella” do të shembet, ju jeni të bindur (dhe të sigurt) se gjithçka do të bëhet më mirë. Të dy e dini që mund të mbështeteni te njëri-tjetri. Ky është një nga sinjalet më të forta që partneri juaj është ai ideal!

Pa dramë: nëse me partnerët tuaj të tjerë ishte një luftë e vazhdueshme dhe përplasje dyersh, me këtë sot nuk keni frikë të ngrini zërin. Sigurisht, debatoni, kjo është normale, por kurrë nuk ndodh që situata të degjenerohet siç mund t’ju ketë ndodhur herë të tjera. Ju gjithmonë jeni të respektueshëm për tjetrin dhe në fund të fundit silleni si të rritur.