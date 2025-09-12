Periudhë e vështirë/ Njihuni me dy shenjat e horoskopit që duhet të bëjnë kujdes
Fundi i vitit, sjell trazira të forta të brendshme për Binjakët dhe Peshqit, dhe Saturni dhe Urani retrogradë e thellojnë më tej trazirat emocionale. Në muajt në vijim, dy shenja të horoskopit do të preken veçanërisht nga trishtimi, melankolia dhe trazirat e brendshme.
Binjakët
Binjakët janë nën presion të dyfishtë, pasi Saturni retrograd u kujton vendime urgjente dhe serioze në jetë, ndërsa Urani retrograd sjell paqëndrueshmëri në marrëdhëniet dhe identitetin e tyre të përditshëm.
Për shkak të kësaj, ata mund të ndihen të hutuar, të tërhequr emocionalisht dhe të kenë një nevojë në rritje për stabilitet në një botë që u duket gjithnjë e më e paparashikueshme.
Peshqit
Peshqit janë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të Saturnit retrograd në shenjën e tyre, i cili shkakton një valë vetëanalize dhe kthimi në situata emocionale që nuk janë zgjidhur plotësisht. Kjo është një periudhë mësimesh karmike, njohurish të thella personale dhe përballjeje me të kaluarën.
Edhe pse mund të sjellë melankoli, nostalgji dhe një ndjenjë barre emocionale, ky moment është gjithashtu një mundësi për të vendosur kufij të qartë dhe për të liruar atë që i ka mbajtur prapa për një kohë të gjatë.
Si Peshqit ashtu edhe Binjakët përballen me një periudhë sfiduese emocionale deri në fund të vitit, por pikërisht ato momente të vetëanalizës së thellë mund të bëhen çelësi i forcës së tyre personale, pjekurisë dhe gatishmërisë për një fillim të ri në jetë.