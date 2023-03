Për kaq shumë vite kemi ngrënë mollën gabimisht, kjo është mënyra e duhur

Mollët janë një nga frutat më të zakonshme dhe më të dashura, por a i hani ato në mënyrën e duhur?

Nëse e lani, e pastroni, e hiqni në katër pjesë dhe e hiqni bërthamën, atëherë përgjigjja është jo.

Sipas një studimi të Universitetit të Teknologjisë së Gracit në Austri, po bëjmë një gabim shumë të madh nëse e hedhim thelbin!

Arsyeja: Studiuesit kanë zbuluar se një bakter miqësor i quajtur “Lactobacillus” që ndihmon me çrregullimet e tretjes gjendet në thelbin dhe farat e mollës.

Studiuesit ekzaminuan të gjitha pjesët e një molle, kërcellin, lëvozhgën, tulin dhe farat për përmbajtjen e tyre të baktereve.

Pra, ata zbuluan se bakteret e dobishme gjenden në të gjithë mollën, me shumicën e përqendruar në fara, domethënë në pikën ku ne të gjithë e hedhim!

Pavarësisht nëse më në fund vendosni të filloni të hani thelbin apo jo, mollët janë një nga ushqimet më të shëndetshme.

Janë të pasura me lëndë ushqyese, si vitamina C, kalium, karbohidrate dhe fibra, ndërsa për sa i përket kalorive, një mollë mesatare me lëkurën e saj jep më shumë se 80 kalori.

Përveç kësaj, ato kanë një efekt të fortë antioksidues dhe janë veçanërisht të dobishme për presionin e gjakut, duke ulur rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

Fibrat, të cilat gjenden me bollëk në lëkurën e mollëve, ndihmojnë në luftimin e kapsllëkut, por edhe në uljen e kolesterolit.