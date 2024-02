Pas akuzave për racizëm dhe manipulim, çmimet Grammy bëjnë ndryshimin e madh

Organizatorët e Grammy Awards kanë hequr dorë nga komitetet e tyre anonime të votimit pas akuzave për manipulim, favorizim dhe racizëm.

Yje të famshëm si Zayn Malik dhe Halsey kishin pohuar se procesi i përzgjedhjes së fituesve të Grammy ishte i padrejtë dhe nuk kishte transparencë. Artistët me ngjyrë kanë kritikuar prej kohësh çmimet për mungesë diversiteti.

Në fillim të këtij viti, këngëtari kanadez The Weeknd akuzoi organizatorët e Grammy se ishin të korruptuar, pasi ai ishte injoruar në nominimet e këtij viti, pavarësisht një hitit të tij që theu rekord 52 javë në Top 10 në SHBA.

Akademia e Regjistrimit, një organizatë jo-fitimprurëse që përfaqëson krijuesit e muzikës, tha se përzgjedhja e të nominuarve dhe fituesve "po rikthehej në duart e të gjithë organit të anëtarësimit me të drejtë vote". Ajo shtoi se më shumë se 90% e anëtarëve të saj do të kalonin nëpër një "proces të rikualifikimit" për të siguruar që organi i votimit "është i angazhuar në mënyrë aktive në krijimin e muzikës". Akademia tha se po reduktonte gjithashtu një numër kategorish në të cilat votuesit mund të votojnë dhe do të shtonte dy kategori të reja çmimesh.

Procedura e votimit Grammy ka qenë mjaft e ndërlikuar. Më parë komitetet e përbëra nga 15-30 muzikantë “shumë të aftë" kishin fjalën e fundit në 72 kategori.