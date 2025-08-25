Paraziti mishngrënës ngre alarmin në SHBA, ja çfarë mund të shkaktojë ky krimb
Një rast i rrallë i krimbit i ashquajturi i Botës së Re, një parazit mishngrënës që mund të hyjë në trupin e njeriut përmes ushqimit nga produktet e kafshëve, u identifikua në Maryland te një pacient që udhëtoi nga El Salvadori, tha një zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore të SHBA-së.
Qendrat e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe Departamenti i Shëndetësisë i Merilendit po hetojnë rastin e parazitit mishngrënës, i cili u konfirmua më 4 gusht, tha zëdhënësi i HHS, Andreë Nixon.
“Ky është rasti i parë njerëzor i miiazës së krimbit të Botës së Re (infektimi parazitar i larvave të mizave) të shoqëruar me udhëtim nga një vend i prekur nga shpërthimi i identifikuar në Shtetet e Bashkuara”, tha Nixon në një email. “Aktualisht, rreziku për shëndetin publik në Shtetet e Bashkuara nga kjo hyrje është shumë i ulët.”
Një zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë të Merilendit tha në një deklaratë se banori i Merilendit është shëruar nga infeksioni dhe se “nuk ka asnjë tregues të transmetimit te ndonjë individ ose kafshë tjetër”.
Një shpërthim i krimbave të Botës së Re – forma larvore e një lloji mize që dihet se folezon në plagët e kafshëve me gjak të ngrohtë dhe i ha ngadalë të gjalla – është përhapur në të gjithë Amerikën Qendrore që nga fillimi i vitit 2023, me infektime të regjistruara në Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemalë, Honduras, Meksikë, Nikaragua dhe Panama. Miza arriti në Meksikën jugore në fund të vitit të kaluar, duke shkaktuar shqetësim midis zyrtarëve të industrisë bujqësore amerikane dhe duke shkaktuar mbylljen e porteve tregtare të bagëtive, kuajve dhe bizonëve në zonën kufitare këtë vit.
Paraziti përbën një kërcënim të konsiderueshëm për popullatat e kafshëve dhe furnizimin me ushqim. Shtetet e Bashkuara i zhdukën kryesisht popullatat e krimbave të Botës së Re në vitet 1960 dhe 1970 duke rritur meshkuj të sterilizuar të specieve dhe duke i shpërndarë ata nga aeroplanët për t’u çiftëzuar me mizat e egra femra. Këtë muaj, Departamenti i Bujqësisë i SHBA-së njoftoi se do të ndërtonte një strukturë prodhimi mizash në Edinburg të Teksasit, në Bazën Ajrore Moore, që mund të prodhonte deri në 300 milionë miza sterile në javë. Do të punojë me struktura në Panama dhe Meksikë, tha USDA.
“Ndërtimi i një impianti vendas për prodhimin e mizave sterile do të sigurojë që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të udhëheqin në luftimin e këtij dëmtuesi shkatërrues”, tha këtë muaj Sekretarja e USDA-së, Brooke Rollins. “Nëse fermerët tanë mbingarkohen nga dëmtues të huaj, atëherë nuk mund të ushqehemi dot.”
USDA tha se do të sigurojë gjithashtu deri në 100 milionë dollarë për teknologji shtesë, duke përfshirë kurthe dhe karrem, terapi dhe teknika që mund të rrisin prodhimin e mizave. Agjencia tha gjithashtu se do të punësojë oficerë patrullimi të hipur në kuaj të njohur si “Tick Riders” për mbikëqyrje dhe do të trajnojë qen për zbulimin e krimbave të egër për të kërkuar shpërthime midis bagëtive.
Këtë muaj, HHS lëshoi një deklaratë emergjence që i dha Administratës Amerikane të Ushqimit dhe Barnave më shumë fleksibilitet për ilaçet shtazore për të trajtuar dhe parandaluar infektimet me krimba vidhosëse të Botës së Re. Nuk ka ilaçe të miratuara nga FDA për krimbat vidhosëse të Botës së Re në Shtetet e Bashkuara, por deklarata i lejon agjencisë të autorizojë ilaçet për autorizim emergjence.
Krimbat e Botës së Re janë larvat parazitare të një specieje mize fryrëse me ngjyrë blu metalike të quajtur Cochliomyia hominivorax. Ndryshe nga të gjitha mizat e tjera fryrëse që vijnë nga Hemisfera Perëndimore, krimbi i Botës së Re ushqehet me mishin e kafshëve të gjalla, në vend të atyre të ngordhura.
Krimbat që hanë mish janë të zakonshme për shumicën e kafshëve me gjak të ngrohtë, duke përfshirë kuajt dhe lopët. Ato gjithashtu mund të infektojnë kafshët shtëpiake dhe njerëzit.
“Pas çiftëzimit, miza femër gjen një strehues të gjallë, ulet në plagën e saj dhe do të lëshojë deri në 200 deri në 300 vezë”, shpjegoi Kaufman. “Pas 12 deri në 24 orësh, të gjitha ato vezë çelin dhe menjëherë fillojnë të gërmojnë dhe të ushqehen me indet e asaj kafshe, duke shkaktuar formimin e plagëve shumë të mëdha”.
Trajtimi për bagëtinë e infektuar shpesh përfshin pastrimin, trajtimin antiseptik dhe mbulimin e plagëve. Nëse nuk trajtohen, mizat mund ta vrasin një kafshë brenda një deri në dy javësh dhe ta përhapin atë te të tjerat.
“Këto miza do të ulen mbi një kafshë që ka edhe vetëm një gërvishtje të vogël, vetëm një çarje të vogël në lëkurë, për të hedhur vezët”, tha Dr. Daniel Griffin, një specialist i sëmundjeve infektive në Universitetin e Kolumbias. “Dhe kur vezët çelin, krimbat do të ngulen brenda dhe shumë shpejt do ta shndërrojnë indin e gjallë në ‘djathë zviceran’.”