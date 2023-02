Parashikimi i Horoskopit, zbuloni surprizat që kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Në momentin që Afërdita është disonante ndaj duhet shumë kujdes në dashuri, gjërat do të përmirësohen nga marsi e tutje. Mund të keni mendime të dyta. Në punë, një marrëveshje do të arrihet në fund të muajit, kur shumë gjëra do të bien në vend.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Afërdita është në anën tuaj, mund ta lini veten më shumë në dashuri. Kujdes në punë, sidomos kur keni të bëni me kolegë. Dikush në familje flet pas shpine, ki kujdes.

Binjakët

Në dashuri po përjetoni një fazë dyshimesh dhe pasigurish të forta. Nuk dini çfarë të bëni, nëse të flisni me partnerin apo të tërhiqeni në vetvete. Për momentin, këshilla është të jeni të kujdesshëm, gjërat do të përmirësohen nga marsi.

Gaforrja

Qëndroni larg problemeve, sidomos në dashuri. Në fakt, sfera juaj sentimentale karakterizohet nga një periudhë komplekse që ka zgjatur për pak kohë. Ka komplikime në punë. Nëse një kolegu yt ka nevojë për një dorë, mos u përmbaj.

Luani

Dashuria në këtë periudhë nuk premton gjëra të mëdha, por gjithçka do të rregullohet së shpejti. Ata që janë beqarë janë ende në pritje për të gjetur një shpirt binjak. Në punë, nga ana tjetër, është një periudhë rikuperimi dhe vrull të fortë.

Virgjëresha

Venusi dhe Marsi ju mbrojnë, çfarë doni më shumë? Hapet një kohë e mrekullueshme në dashuri. Mund të ketë ndryshime të mëdha në punë. Ju jeni perfeksionistë, por ndoshta duhet të pushoni pak.

Peshorja

Venusi do të jetë ende kundër, por ky është muaji i fundit, në fakt nga marsi fotografia astrale do të jetë shumë më e mirë. Shtrëngoni pak më shumë dhëmbët dhe do të shihni që më pas do të rifitoni besimin dhe entuziazmin.

Akrepi

Dashuria është e mirë falë mbrojtjes së Venusit. Ata që janë beqarë prej disa kohësh mund të gjejnë me siguri një shpirt binjak. Në punë, marrëdhëniet tani janë të rëndësishme, bëni kontakte dhe marrëveshje.

Shigjetari

Jupiteri është mjaft kritik, ndaj përpiquni të ruani qetësinë dhe mos e teproni. Kujdes nga grindjet dhe ndarjet, rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë. Në dashuri, çdo grindje mund të zgjidhet shpejt, thjesht bisedoni me njëri-tjetrin.

Bricjapi

Ju keni një pamje vërtet të shkëlqyer astrale me Venusin dhe Marsin në anën tuaj, përfitoni nga kjo sepse do të jenë ditë shumë komplekse. Në punë nuk ju mungojnë idetë dhe mund të merrni kënaqësi të mëdha.

Ujori

Një lajm i shkëlqyer vjen për beqarët. Në veçanti, gjërat do të përmirësohen nga marsi, kur Venusi do të jetë i aspektuar mirë. Në punë keni shumë gjëra për të bërë dhe pak kohë në dispozicion. Përveshni mëngët.

Peshqit

Venusi dhe Marsi ju japin shtytjen e duhur për të bërë mirë. Në dashuri nuk mungojnë emocionet. Në punë mundoheni të kapërceni problemet dhe keqkuptimet. Një periudhë e rëndësishme po vjen, hajde. Bëni më shumë dhe do të shpërbleheni.