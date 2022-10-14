LEXO PA REKLAMA!

Nuk mund të zgjoheni pa kafe, këto truke do t’ju ndihmojnë me siguri

Lajmifundit / 14 Tetor 2022, 09:11
Soft

Ndërsa disa zgjohen lehtësisht në mëngjes, të tjerëve u duhet një kafe për të hapur sytë dhe për të folur. Megjithatë, ka disa truke për t’u zgjuar pa pasur nevojë për kafe.

Ekspozoni veten në dritën natyrale të ditës

Kur zgjoheni, përpiquni të merrni sa më shumë dritë natyrale të ditës. Ju nuk keni pse të dilni jashtë, thjesht hapni dritaret dhe lëreni dritën të hyjë.

Mbajeni alarmin larg jush

Nëse alarmi juaj është afër shtratit tuaj, thjesht do ta fikni dhe do të flini përsëri. Por nëse e lini alarmin pak më larg, do të duhet të ngriheni për ta fikur. Dhe kur ngrihesh, pjesa më e vështirë ka mbaruar.

Shmangni “scroll”-in në rrjetet sociale

Sado joshëse që mund të jetë, lëvizja nëpër media sociale mund të bëjë që trupi juaj të kapërcejë fazat e rëndësishme të zgjimit dhe t’ju dërgojë direkt në fazën delta. Mund të shkaktojë gjithashtu reagime stresi nëse filloni t’u përgjigjeni mesazheve ose të lexoni diçka negative.

Ndiqni në një orar të rregullt

Nëse mundeni, do të ishte më mirë të përpiqeni të ruani një model të rregullt gjumi. Pasi ta vendosni, do ta keni më të lehtë të ngriheni në mëngjes.

Dilni në diell

Shpesh lodhemi dhe kemi marramendje kur gjendemi në vende të errëta. Errësira e shtyn trupin tonë të prodhojë më pak serotoninë, një neurotransmetues i rëndësishëm që na bën të ndjehemi të përgjumur. Hapni perdet dhe lini dritën e diellit të hyjë, ose bëni një shëtitje jashtë. Merrni frymë në ajër të pastër, shijoni rrezet e diellit dhe me siguri do të ndiheni më të lumtur dhe më energjikë.

