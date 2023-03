Nuk është leximi, veprimi që “zgjon” mendjen dhe përmirëson funksionin e saj

Nëse do të duhej të lidhnim përmirësimin e funksionit të trurit, do të zgjidhnim pothuajse automatikisht librin. Përfitimet e leximit përfshijnë të gjithë spektrin e moshës, nga promovimi i inteligjencës tek fëmijët e deri te ulja e rrezikut të demencës në pleqëri. Por një studim i ri jep të dhëna befasuese.

Gjetjet e studiuesve nga Universiteti i Bazelit në Zvicër të publikuara në PLOS ONE, janë fokusuar diku tjetër: të qentë. Ekipi shkencor zbuloi se kontakti me qentë kur i përkëdhelim stimulon ndjeshëm korteksin frontal, pjesa e trurit që “mbikëqyr” mënyrën se si mendojmë dhe ndjehemi.

Sipas studimit, nëse njerëzit me deficite në motivim, fokus të vëmendjes dhe funksionim socio-emocional tregojnë përfshirje më të madhe emocionale kur ndërveprojnë me qentë, atëherë aktivitetet me këto kafshë mund të hapin rrugën për objektiva të reja terapeutike.

“Ne hipotezojmë se përfshirja emocionale mund të jetë një mekanizëm qendror i aktivizimit të trurit në ndërveprimet njeri-kafshë,” komentoi Rahel Marti. Studime të ngjashme kanë treguar se kontakti me lepujt e gjallë, macet, qentë dhe kuajt shkaktojnë aktivitet më të madh të trurit.

Studimet kanë treguar se stimulimi mendor mund të ngadalësojë përparimin (apo edhe parandalojë ndodhta) e Alzheimerit dhe Dementias, duke qenë se mbajtja në aktivitet e trurit tuaj e pengon atë që të humbasë energji.

Ashtu si gjithë muskujt e tjerë të trupit, truri ka nevojë për ushtrime që të qëndrojë i fortë e i shëndetshëm, kështu që fraza “përdore ose humbe” është vecanërisht me vlerë kur vjen fjala tek mendja juaj. Plotësimi i gjëzave dhe lojëra si shahu ndihmojnë shumë për simulimin konjitiv.