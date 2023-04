Nuk do ta besonit/ 4 ushqimet më të këqija të mëngjesit që ju shkurtojne jetën

Mëngjesi është ai vakt i ditës të cilin nuk duhet ta shmangni në asnjë mënyrë, por ushqimet që zgjidhni për të ngrënë mund të ndikojnë pozitivisht ose negativisht në shëndetin tuaj.

Nëse e filloni mëngjesin me një vakt të ekuilibruar, plot proteina, fibra, karbohidrate komplekse dhe yndyrna të shëndetshme, mund të shijoni një rritje energjie që do t’ju mbajë të ngopur deri në drekë.

E kundërta mund të ndodhë nëse zgjidhni ushqime të pasura me sheqerna të shtuara, yndyra të ngopura dhe pa proteina ose fibra për t’i balancuar ato.

Për shumë dietologë zgjedhjet e gabuara të ushqimeve të mëngjesit mund të ndikojnë në jetëgjatësinë tuaj, nëse ato konsumohen rregullisht me kalimin e kohës.

AgroWeb.org ju njeh më poshtë me ushqimet që duhet të shmangni në mëngjes dhe disa këshilla.

Drithërat e mëngjesit

Mund të jenë të shijshme dhe të lehta, por konsumi i vazhdueshëm i drithërave të mëngjesit të mbushura me sheqer të përpunuar, mund t’ju dëmtojë shëndetin me kalimin e kohës. Ato do të rrisin nivelet e sheqerit në gjak, duke ju lënë të uritur dhe nervoz.

Duke çuar në konsum më të lartë të sheqernave gjatë ditës, gjë që mund të shkaktojë diabet të tipit 2 dhe sëmundje të ndryshme të zemrës.

Pançeta dhe lloje të ndryshme sallami

Shumica prej jush i duan produketet e mishit, por si çdo gjë, konsumi i rregullt dhe në sasi të mëdha mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore.

Mishi shumë i përpunuar dhe i mbushur me kripë, mund të rrisë presionin e gjakut. Ai gjithashtu përmban edhe përbërës të tjerë, si nitritet, të cilat janë të pashëndetshme për sistemin tuaj tretës.

Nëse këto ushqime konsumohen shpesh, mund të rrisin rrezikun e obezitetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare.

Ëmbëlsirat

Të trajtosh veten herë pas here me një ëmbëlsirë me sheqer për mëngjes nuk është diçka e keqe, por konsumi i rregullt i po.

Sasia e sheqerit që merrni me një ushqim të tillë, bën që trupi juaj të sforcohet për të çliruar një sasi të lartë të insulinës. Gjithashtu konsumi i rregullt i sheqerit rrit edhe më tepër dëshirën për ushqime të pasura me sheqer.

Pijet me sheqer të shtuar

Sasitë shumë të larta të sheqerit, që disa prej këtyre pijeve mund të përmbajnë, rrisin inflamacionin, rrezikun për obezitet, diabet dhe sëmundje të zemrës.