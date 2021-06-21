LEXO PA REKLAMA!

Nuk dëshironi asnjë kontakt me njerëzit, ja shenjat që e tregojnë këtë

Lajmifundit / 21 Qershor 2021, 10:51
Soft

Vjen një moment në jetë kur dëshiron të qëndrosh vetëm, asnjë kontakt me njerëzit. Janë disa shenja të specifikuar nga psikologët, që të kuptoni sjelljen tuaj.

1.       “Të lutem mos më fol”: kjo është një lutje që ju e bëni gjatë kohës kur del nga shtëpia, kur shkoni në supermarket apo në një vend të mbipopulluar

2.       “ Me këtë sjellje do ofendoj njerëz”: Nëse kjo fjali ju acaron, ju keni probleme me njerëzit.

3.       Urreni adoleshentët që vuajnë për vëmëndje: Kjo sjellje jus jell nervat mbi kokë. Nuk e toleroni dot.

4.       Ju urreni diskutimet e shkurtra: Stë intereson moti dhe asgjë tjetër. Mos hapni kështu temash.

5.       Kur dikush ju telefonon, ju tmerroheni dhe acaroheni.

6.       Njerëzit që ti kanë ngulur sytë dhe kjo gjë ty të acaron.

7.       Nëse dikush nuk mundohet të qetësojë fëmijët e tyre, të duket gjëja më e shëmtuar në botë. Nuk e kupton sjelljen e tyre dhe kjo gjë të urriton

Janë këto ndjesi të vogla, që të shqetësojnë në përditshmëri që tregojnë hapur se nuk të pëlqen shoqëria me njerëzit.

