Njihuni me shenjat më të sjellshme të horoskopit

Luani– Ai di të jetë shumë i sjellshëm. Kjo shenjë gjithmonë dëshmon të jetë miqësore dhe e sjellshme me të tjerët.

Binjakët– Ata nuk e tolerojnë aspak padrejtësinë. Njerëzit e lindur nën këtë shenjë të zodiakut janë gjithmonë të gatshëm të shoqërohen me të dobëtit dhe të pambrojturit. Por nëse ata mendojnë se nuk jeni të sinqertë me ta, ju keni probleme serioze!

Peshqit– Me këtë shenjë të zodiakut është shumë e thjeshtë për të komunikuar. Peshqit shpesh janë të hapur për gjithçka që konsiderohet “e mirë” dhe mbështesin nisma të ndryshme bamirësie. Ata i falin lehtë armiqtë e tyre, edhe nëse i fshinë plotësisht nga jeta e tyre.

Demi– Ata janë aq të mirë sa do të ishin të gatshëm t’i jepnin bluzën e fundit një të huaji. Fatkeqësisht, ata janë gjithashtu shumë naivë dhe njerëzit e shfrytëzojnë atë. Kështu, kjo shenjë e zodiakut duhet të zgjedhë miqtë dhe të njohurit me shumë kujdes, duke e rrethuar veten me njerëz po të sjellshëm.

Ujori– Nuk do të dëmtojë kurrë qëllimisht askënd! Ai gjithmonë do të mbajë derën hapur për ju dhe do t’ju dhurojë një buzëqeshje të ëmbël. Ndoshta, në shikim të parë, nuk do ta gjesh atë mirë, por prisni derisa ta njihni më mirë. Ju patjetër që duhet të përpiqeni të bëni miqësi me një Ujor!