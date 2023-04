Njihuni me shenjat më të rrezikshme të horoskopit

As që na shkonte nëpër mend se kjo shenjë kaq e dashur do kishte tendenca psikopatike…

Thuhet shpesh, kur flitet për karakteristikat e shenjave, se Virgjëresha nuk ka mëshirë apo Dashi është shumë kokëfortë, por këtë herë do ju themi vërtet nga cilat shenja duhet të keni kujdes. Sipas FBI-së, duke zbuluar emrat e vrasësve apo kriminelëve dhe bazuar në datën e tyre të lindjes mund të arrinim në këto përfundime:

12- Të gjithë thonë se Binjakët janë të rrezikshëm, por në fakt ata rezultojnë të jenë vetëm manipulues ekspertë.

11- Ujori vjen pas Binjakëve me tendenca më pak vrastare. Nuk e kuptojmë sesi kjo shenjë është kaq e pafajshme, ose ndoshta janë tepër të zgjuar për të lënë gjurmë pas.

10- Mos u frikësoni aspak nga Luani! Ata thjesht evitojnë situatat e dhunës. Ah, nëse vendos të vrasë dikë, e bën thjesht për vëmendje.

9- Të gjithë e dimë sa të qetë, të dashur dhe të duruar janë Peshoret, por këta kryejnë më shumë vrasje se Luani dhe Ujori. E çuditshme!

8- Një vrasës psiqik dhe i pastër: Virgjëresha! Edhe pse duhet të themi se janë më tepër të dhënë pas vjedhjeve.

7- Mendoni se Peshqit janë të lezetshëm? Gaboheni! Ata përbëjnë gjithë grupin e vrasësve serial më me zë (Killer Cloën, Richard Ramirez, Aileen Ëuornos).

6- Megjithatë mbreti i të gjithë vrasësve seriale ka qënë dhe (ndoshta do të vazhdojë të jetë) Bricjapi!

5- Të lindurit nën shenjën e Dashit janë të çmendur komplet, kështuqë evitoni zënkat me ta.

4- Inati i një Demi është i frikshëm! Megjithatë ata janë mashtures të lindur. Tek e fundit do bënin gjithçka për pak jetë luksoze.

3- Në vend të tretë pozicionohet Shigjetari. E meta e këtyre është se pëlqejnë krimet e shkallës së parë dhe kanë dëshirë të madhe ta quajnë veten “Udhëheqës”.

2- Psikopatët zyrtarë janë ata të shenjës së Akrepit. Këta njihen si vrasës sadistë…

1- Të parët në listë rezultojnë, të ndjeshmit, romantikët, miqtë tuaj më të mirë Gaforre. Në fakt këta kryejnë shumë vrasje për shkak të xhelozisë. Duke qënë se kanë luhatje intensive humori është pak e vështirë t’i ndalosh kur situate ju del jashtë kontrollit. Bëni kujdes nga kjo shenjë!